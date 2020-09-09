Евро и рубль по отношению к манату продолжают дешеветь

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 9 сентября 2020 г.: 8 сентября 2020 г.: 9 августа 2020 г.: 9 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0025 2,0117 2,012 1,8746 -0,0092 -0,0095 0,1279 1 российский рубль 0,0223 0,0227 0,0232 0,0259 -0,0004 -0,0009 -0,0036 1 турецкая лира 0,2272 0,2287 0,234 0,2974 -0,0015 -0,0068 -0,0702 1 австралийский доллар 1,2287 1,2384 1,2251 1,1655 -0,0097 0,0036 0,0632 1 аргентинский песо 0,0228 0,0228 0,0234 0,0304 0 -0,0006 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6435 0,6456 0,6966 0,8071 -0,0021 -0,0531 -0,1636 1 бразильский реал 0,317 0,3206 0,3188 0,4185 -0,0036 -0,0018 -0,1015 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1004 0,1025 0,0971 0,1149 -0,0021 0,0033 -0,0145 100 южнокорейских вон 0,143 0,1432 0,1432 0,1429 -0,0002 -0,0002 0,0001 1 чешская крона 0,0755 0,076 0,0763 0,0725 -0,0005 -0,0008 0,0030 100 чилийских песо 0,22 0,2199 0,2201 0,2387 0,0001 -0,0001 -0,0187 1 китайский юань 0,2482 0,2489 0,244 0,2386 -0,0007 0,0042 0,0096 1 датская крона 0,2691 0,2704 0,2701 0,2512 -0,0013 -0,0010 0,0179 1 грузинский лари 0,5492 0,5521 0,5533 0,5745 -0,0029 -0,0041 -0,0253 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2167 0 -0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0231 0,0233 0,0227 0,0238 -0,0002 0,0004 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2048 2,2492 2,23 2,087 -0,0444 -0,0252 0,1178 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,0121 0 -0,0001 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1926 0,1944 0,1949 0,1762 -0,0018 -0,0023 0,0164 1 швейцарский франк 1,8519 1,8598 1,8637 1,7186 -0,0079 -0,0118 0,1333 1 израильский шекель 0,5008 0,5039 0,4996 0,4825 -0,0031 0,0012 0,0183 1 канадский доллар 1,2849 1,2987 1,2725 1,291 -0,0138 0,0124 -0,0061 1 кувейтский динар 5,5546 5,557 5,5638 5,5928 -0,0024 -0,0092 -0,0382 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0218 0,0216 0,0219 0,0241 0,0002 -0,0001 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1124 0,1126 0,1123 -0,0003 -0,0005 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4074 0,4097 0,4054 0,4068 -0,0023 0,0020 0,0006 1 мексиканский песо 0,0778 0,0789 0,0756 0,0871 -0,0011 0,0022 -0,0093 1 молдавская лея 0,1023 0,1024 0,1028 0,095 -0,0001 -0,0005 0,0073 1 египетский фунт 0,1076 0,1075 0,1066 0,1032 0,0001 0,0010 0,0044 1 норвежская крона 0,186 0,1905 0,1885 0,1893 -0,0045 -0,0025 -0,0033 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4499 0,4515 0,4548 0,4323 -0,0016 -0,0049 0,0176 1 сингапурский доллар 1,2404 1,2453 1,2398 1,2315 -0,0049 0,0006 0,0089 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3999 2,4065 2,4018 2,3274 -0,0066 -0,0019 0,0725 1 тайваньский доллар 0,058 0,058 0,0578 0,0545 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1754 0 -0,0002 -0,0107 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0615 0,0614 0,0678 -0,0002 -0,0001 -0,0065 100 японских иен 1,6051 1,5999 1,6105 1,5903 0,0052 -0,0054 0,0148 1 новозеландский доллар 1,1265 1,1399 1,1336 1,0925 -0,0134 -0,0071 0,0340

(Автор: Фидан Бабаева)

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