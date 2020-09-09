Евро и рубль по отношению к манату продолжают дешеветь
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
9 сентября 2020 г.:
|
8 сентября 2020 г.:
|
9 августа 2020 г.:
|
9 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0025
|
2,0117
|
2,012
|
1,8746
|
-0,0092
|
-0,0095
|
0,1279
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0227
|
0,0232
|
0,0259
|
-0,0004
|
-0,0009
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2272
|
0,2287
|
0,234
|
0,2974
|
-0,0015
|
-0,0068
|
-0,0702
|
1 австралийский доллар
|
1,2287
|
1,2384
|
1,2251
|
1,1655
|
-0,0097
|
0,0036
|
0,0632
|
1 аргентинский песо
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0234
|
0,0304
|
0
|
-0,0006
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6435
|
0,6456
|
0,6966
|
0,8071
|
-0,0021
|
-0,0531
|
-0,1636
|
1 бразильский реал
|
0,317
|
0,3206
|
0,3188
|
0,4185
|
-0,0036
|
-0,0018
|
-0,1015
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1004
|
0,1025
|
0,0971
|
0,1149
|
-0,0021
|
0,0033
|
-0,0145
|
100 южнокорейских вон
|
0,143
|
0,1432
|
0,1432
|
0,1429
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0001
|
1 чешская крона
|
0,0755
|
0,076
|
0,0763
|
0,0725
|
-0,0005
|
-0,0008
|
0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,22
|
0,2199
|
0,2201
|
0,2387
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0187
|
1 китайский юань
|
0,2482
|
0,2489
|
0,244
|
0,2386
|
-0,0007
|
0,0042
|
0,0096
|
1 датская крона
|
0,2691
|
0,2704
|
0,2701
|
0,2512
|
-0,0013
|
-0,0010
|
0,0179
|
1 грузинский лари
|
0,5492
|
0,5521
|
0,5533
|
0,5745
|
-0,0029
|
-0,0041
|
-0,0253
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2167
|
0
|
-0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0238
|
-0,0002
|
0,0004
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2048
|
2,2492
|
2,23
|
2,087
|
-0,0444
|
-0,0252
|
0,1178
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
-0,0001
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1926
|
0,1944
|
0,1949
|
0,1762
|
-0,0018
|
-0,0023
|
0,0164
|
1 швейцарский франк
|
1,8519
|
1,8598
|
1,8637
|
1,7186
|
-0,0079
|
-0,0118
|
0,1333
|
1 израильский шекель
|
0,5008
|
0,5039
|
0,4996
|
0,4825
|
-0,0031
|
0,0012
|
0,0183
|
1 канадский доллар
|
1,2849
|
1,2987
|
1,2725
|
1,291
|
-0,0138
|
0,0124
|
-0,0061
|
1 кувейтский динар
|
5,5546
|
5,557
|
5,5638
|
5,5928
|
-0,0024
|
-0,0092
|
-0,0382
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0216
|
0,0219
|
0,0241
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1123
|
-0,0003
|
-0,0005
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4074
|
0,4097
|
0,4054
|
0,4068
|
-0,0023
|
0,0020
|
0,0006
|
1 мексиканский песо
|
0,0778
|
0,0789
|
0,0756
|
0,0871
|
-0,0011
|
0,0022
|
-0,0093
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1024
|
0,1028
|
0,095
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0073
|
1 египетский фунт
|
0,1076
|
0,1075
|
0,1066
|
0,1032
|
0,0001
|
0,0010
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,186
|
0,1905
|
0,1885
|
0,1893
|
-0,0045
|
-0,0025
|
-0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4499
|
0,4515
|
0,4548
|
0,4323
|
-0,0016
|
-0,0049
|
0,0176
|
1 сингапурский доллар
|
1,2404
|
1,2453
|
1,2398
|
1,2315
|
-0,0049
|
0,0006
|
0,0089
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3999
|
2,4065
|
2,4018
|
2,3274
|
-0,0066
|
-0,0019
|
0,0725
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
0,058
|
0,0578
|
0,0545
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0107
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0615
|
0,0614
|
0,0678
|
-0,0002
|
-0,0001
|
-0,0065
|
100 японских иен
|
1,6051
|
1,5999
|
1,6105
|
1,5903
|
0,0052
|
-0,0054
|
0,0148
|
1 новозеландский доллар
|
1,1265
|
1,1399
|
1,1336
|
1,0925
|
-0,0134
|
-0,0071
|
0,0340
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: Fidan_Babaeva