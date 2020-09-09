Евро и рубль по отношению к манату продолжают дешеветь

Финансы 9 сентября 2020 10:10 (UTC+04:00)
Евро и рубль по отношению к манату продолжают дешеветь

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

9 сентября 2020 г.:

8 сентября 2020 г.:

9 августа 2020 г.:

9 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0025

2,0117

2,012

1,8746

-0,0092

-0,0095

0,1279

1 российский рубль

0,0223

0,0227

0,0232

0,0259

-0,0004

-0,0009

-0,0036

1 турецкая лира

0,2272

0,2287

0,234

0,2974

-0,0015

-0,0068

-0,0702

1 австралийский доллар

1,2287

1,2384

1,2251

1,1655

-0,0097

0,0036

0,0632

1 аргентинский песо

0,0228

0,0228

0,0234

0,0304

0

-0,0006

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6435

0,6456

0,6966

0,8071

-0,0021

-0,0531

-0,1636

1 бразильский реал

0,317

0,3206

0,3188

0,4185

-0,0036

-0,0018

-0,1015

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1004

0,1025

0,0971

0,1149

-0,0021

0,0033

-0,0145

100 южнокорейских вон

0,143

0,1432

0,1432

0,1429

-0,0002

-0,0002

0,0001

1 чешская крона

0,0755

0,076

0,0763

0,0725

-0,0005

-0,0008

0,0030

100 чилийских песо

0,22

0,2199

0,2201

0,2387

0,0001

-0,0001

-0,0187

1 китайский юань

0,2482

0,2489

0,244

0,2386

-0,0007

0,0042

0,0096

1 датская крона

0,2691

0,2704

0,2701

0,2512

-0,0013

-0,0010

0,0179

1 грузинский лари

0,5492

0,5521

0,5533

0,5745

-0,0029

-0,0041

-0,0253

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2167

0

-0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0231

0,0233

0,0227

0,0238

-0,0002

0,0004

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2048

2,2492

2,23

2,087

-0,0444

-0,0252

0,1178

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0116

0,0121

0

-0,0001

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1926

0,1944

0,1949

0,1762

-0,0018

-0,0023

0,0164

1 швейцарский франк

1,8519

1,8598

1,8637

1,7186

-0,0079

-0,0118

0,1333

1 израильский шекель

0,5008

0,5039

0,4996

0,4825

-0,0031

0,0012

0,0183

1 канадский доллар

1,2849

1,2987

1,2725

1,291

-0,0138

0,0124

-0,0061

1 кувейтский динар

5,5546

5,557

5,5638

5,5928

-0,0024

-0,0092

-0,0382

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0218

0,0216

0,0219

0,0241

0,0002

-0,0001

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1124

0,1126

0,1123

-0,0003

-0,0005

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4074

0,4097

0,4054

0,4068

-0,0023

0,0020

0,0006

1 мексиканский песо

0,0778

0,0789

0,0756

0,0871

-0,0011

0,0022

-0,0093

1 молдавская лея

0,1023

0,1024

0,1028

0,095

-0,0001

-0,0005

0,0073

1 египетский фунт

0,1076

0,1075

0,1066

0,1032

0,0001

0,0010

0,0044

1 норвежская крона

0,186

0,1905

0,1885

0,1893

-0,0045

-0,0025

-0,0033

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4499

0,4515

0,4548

0,4323

-0,0016

-0,0049

0,0176

1 сингапурский доллар

1,2404

1,2453

1,2398

1,2315

-0,0049

0,0006

0,0089

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3999

2,4065

2,4018

2,3274

-0,0066

-0,0019

0,0725

1 тайваньский доллар

0,058

0,058

0,0578

0,0545

0

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1754

0

-0,0002

-0,0107

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0615

0,0614

0,0678

-0,0002

-0,0001

-0,0065

100 японских иен

1,6051

1,5999

1,6105

1,5903

0,0052

-0,0054

0,0148

1 новозеландский доллар

1,1265

1,1399

1,1336

1,0925

-0,0134

-0,0071

0,0340

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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