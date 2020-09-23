Объем кредитования в Нахчыванской АР вырос почти на 54%
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Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан
В ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН Президент Туркменистана подчеркнул значимость восстановления доверия в международной политике
Спикер парламента Азербайджана: Надеемся, что Россия приложит все усилия для решения карабахского конфликта
Президент Туркменистана призвал ко всемерному укреплению международного сотрудничества в области здравоохранения в ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН
Президент Туркменистана призвал к созданию платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста
Обсуждены вопросы ускорения начала строительства автомобильного завода «Хюндай» в Наманганской области
Спикер парламента Азербайджана: Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность
Пакистанский эксперт: Движение неприсоединения под председательством Азербайджана становится более прогрессивным