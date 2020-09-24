Минфин Азербайджана разместит государственные краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 сентября 2020 года пройдет аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 30 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 364 дня. Сбор заказов в ходе аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Сроки выплат по облигациям - 28 сентября 2021 года.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться к инвестиционным компаниям - членам биржи.

Отметим, что андерайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni