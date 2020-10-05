МФК обнародовала меры по улучшению экономической стабильности в Узбекистане
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В результате армянских провокаций в Агдаме и Геранбое есть убитые и раненые - генпрокуратура Азербайджана
Хочу подчеркнуть выступления блестящего журналиста Максима Шевченко, человека очень объективного - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел в Джабраильском районе
Мехрибан Алиева: Мехрибан Алиева: Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы (ФОТО)
МФК продолжит поддержку реформ в Узбекистане, направленных на увеличение прямых иностранных инвестиций
Провокации против Азербайджана осуществляются по прямому указанию военно-политического руководства Армении — помощник Президента
Однажды армянский народ узнает, что Пашинян принес его в жертву своей фашистской идеологии - депутат
Использование Арменией ракет дальнего радиуса действия может привести к еще большей эскалации конфликта - помощник Президента Азербайджана
В воспитании солдат в духе патриотизма учителя имеют неоспоримые заслуги - министр образования Азербайджана
По нормам международного права наемники классифицируются преступниками — Конституционный суд Азербайджана
Агентство при Минэнерго Азербайджана подписало контракт с одной из ведущих ИКТ-компаний на Южном Кавказе
В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству с международными организациями в области здравоохранения
AZAL: Интенсивный обстрел территорий Азербайджана со стороны ВС Армении с применением ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов
Военные атташе и представители международных организаций были проинформированы об оперативной ситуации на фронте — минобороны Азербайджана
Посол Азербайджана в Грузии о предложении Тбилиси выступить посредником в нагорно-карабахском урегулировании
ВС Армении, обстреливая города Азербайджана, преследуют цель запугать население - израильский эксперт
Горский еврей-певец, записавшийся добровольцем в армию Азербайджана: С оружием против армянских агрессоров
Призываю всех разоблачать пропаганду армянских властей - почетный академик Императорской академии художеств России
Я русский - родился в Азербайджане... Известный актер Борис Графкин об освобождении страны от армянских агрессоров
МИД: Имеются убедительные факты о ракетных обстрелах гражданского населения и инфраструктуры Азербайджана именно с территории Армении
Дети Израиля поддержали Азербайджан в борьбе против армянских оккупантов: "Карабах и Шуша – это Азербайджан" (ВИДЕО)
События в Гяндже показывают, что Пашинян никоим образом не контролирует ситуацию – израильский эксперт
Посол заявила на известном украинском телеканале: Конечная цель Азербайджана — освобождение всех оккупированных территорий (ВИДЕО)