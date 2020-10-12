Свыше 13 тысячи мерных слитков приобрели казахстанцы с начала года

За период с января по сентябрь текущего года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 13 208 мерных слитков общим весом 566,3 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

В сентябре продано 1 480 мерных слитков общим весом 65,2 кг. Такие данные представили в Национальном банке РК. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 8 701 шт. Далее следуют 20-граммовые – 7 649 шт (22%) и 100-граммовые –7 648 шт (22%), 5-граммовые – 6 414 шт (19%), 50-граммовые – 4 276 штук (12%). Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (55% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (14%), Нур-Султан (10%) и другие регионы (21%). На обратный выкуп с момента запуска программы принято 119 мерных слитков общей массой 3,2 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала старта проекта продано 34 688 золотых слитков общим весом 1,25 т.