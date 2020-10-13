Более 60 % расходов Счетной палаты Азербайджана направлены на выплату зарплаты сотрудникам

БАКУ /Trend/ - Расходы на содержание Счетной палаты Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составили 5,2 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные об исполнении сметы расходов Счетной палаты Азербайджана.

По данным палаты, на текущий год смета расходов на содержание Счетной палаты утверждена на уровне 8,9 миллиона манатов. Так, за отчетный период уровень освоения средств составил 58,6 процента. Основной объем средств за девять месяцев направлен на выплату заработной платы штатным сотрудникам палаты. Их объем составил 3,56 миллиона манатов или 62,8 процента всех расходов палаты за три квартала текущего года.

Помимо этого, обязательные государственные страховые взносы за отчетный период составили 881,1 тысячи манатов или 61,1 процента от всех расходов, заработная плата внештатных работников - 50,5 тысячи манатов, расходы на прочие денежные платежи, связанные с выплатой зарплат, были оценены в 438,4 тысячи манатов или же 49,4 процента от всех расходов палаты. Расходы на командировочные расходы внутри страны заняли 9,3 тысячи манатов (32 процента), а на командировочные за рубеж – 3,02 тысячи манатов манатов (43,2 процента).

Отметим, что Счетная палата Азербайджана была создана Милли Меджлисом (парламент) страны и начала свою деятельность в 2001 году. Палата является высшим органом финансового контроля Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

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