Минфин Азербайджана в очередной раз выставило на аукцион среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана стоимостью 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 14 инвесторов подали 15 заявок в ценовом диапазоне от 91,7846 маната (при доходности в 9 процента) до 93,5,349 маната (6,95 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 93,1623 маната (7,3 процента), а средневзвешенная цена – 93,2255 маната (7,306 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 87,89 миллиона манатов, а объем размещения – 37,5 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций: 12 октября 2021 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 14 октября 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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