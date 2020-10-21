Курс евро и рубля вырос по отношению к манату

Финансы 21 октября 2020 09:36 (UTC+04:00)
Курс евро и рубля вырос по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

21 октября 2020 г.:

20 октября 2020 г.:

21 сентября 2020 г.:

21 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0141

2,0021

2,0173

1,8968

0,0120

-0,0032

0,1173

1 российский рубль

0,022

0,0219

0,0225

0,0266

0,0001

-0,0005

-0,0046

1 турецкая лира

0,2161

0,2157

0,2246

0,2935

0,0004

-0,0085

-0,0774

1 австралийский доллар

1,2037

1,1974

1,2444

1,1661

0,0063

-0,0407

0,0376

1 аргентинский песо

0,0219

0,0219

0,0226

0,0291

0

-0,0007

-0,0072

1 белорусский рубль

0,664

0,6621

0,662

0,8344

0,0019

0,0020

-0,1704

1 бразильский реал

0,3032

0,3031

0,3154

0,4133

0,0001

-0,0122

-0,1101

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1033

0,1027

0,1044

0,1152

0,0006

-0,0011

-0,0119

100 южнокорейских вон

0,1502

0,1492

0,1467

0,1448

0,0010

0,0035

0,0054

1 чешская крона

0,0742

0,0734

0,0754

0,074

0,0008

-0,0012

0,0002

100 чилийских песо

0,216

0,2162

0,2227

0,2388

-0,0002

-0,0067

-0,0228

1 китайский юань

0,2557

0,2542

0,2515

0,2405

0,0015

0,0042

0,0152

1 датская крона

0,2706

0,269

0,2711

0,2539

0,0016

-0,0005

0,0167

1 грузинский лари

0,5271

0,5285

0,5278

0,5724

-0,0014

-0,0007

-0,0453

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2168

0

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0232

0,0239

0

0

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2067

2,2006

2,2026

2,1937

0,0061

0,0041

0,0130

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0116

0,012

0

0

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,195

0,1926

0,1945

0,1762

0,0024

0,0005

0,0188

1 швейцарский франк

1,8767

1,8685

1,8684

1,7238

0,0082

0,0083

0,1529

1 израильский шекель

0,5032

0,5021

0,4969

0,48

0,0011

0,0063

0,0232

1 канадский доллар

1,2988

1,2888

1,29

1,2946

0,0100

0,0088

0,0042

1 кувейтский динар

5,561

5,5536

5,5646

5,6049

0,0074

-0,0036

-0,0439

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,021

0,0215

0,0241

0,0003

-0,0002

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,1125

0,1127

0

0

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4102

0,4101

0,4135

0,4062

0,0001

-0,0033

0,0040

1 мексиканский песо

0,0808

0,0801

0,0807

0,0889

0,0007

0,0001

-0,0081

1 молдавская лея

0,0999

0,1

0,1022

0,0978

-0,0001

-0,0023

0,0021

1 египетский фунт

0,1082

0,1082

0,1079

0,1046

0

0,0003

0,0036

1 норвежская крона

0,1841

0,1821

0,1874

0,1857

0,0020

-0,0033

-0,0016

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0165

0,018

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4416

0,4375

0,4524

0,4429

0,0041

-0,0108

-0,0013

1 сингапурский доллар

1,2541

1,2526

1,2548

1,2478

0,0015

-0,0007

0,0063

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,407

2,4049

2,4083

2,3409

0,0021

-0,0013

0,0661

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0592

0,059

0,0556

0,0001

0,0003

0,0037

1 таджикский сомони

0,1644

0,1645

0,1646

0,1754

-0,0001

-0,0002

-0,0110

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,06

0,0604

0,0679

0,0001

-0,0003

-0,0078

100 японских иен

1,6145

1,611

1,6298

1,5662

0,0035

-0,0153

0,0483

1 новозеландский доллар

1,124

1,1192

1,1513

1,0872

0,0048

-0,0273

0,0368

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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