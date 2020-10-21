Курс евро и рубля вырос по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 21 октября 2020 г.: 20 октября 2020 г.: 21 сентября 2020 г.: 21 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0141 2,0021 2,0173 1,8968 0,0120 -0,0032 0,1173 1 российский рубль 0,022 0,0219 0,0225 0,0266 0,0001 -0,0005 -0,0046 1 турецкая лира 0,2161 0,2157 0,2246 0,2935 0,0004 -0,0085 -0,0774 1 австралийский доллар 1,2037 1,1974 1,2444 1,1661 0,0063 -0,0407 0,0376 1 аргентинский песо 0,0219 0,0219 0,0226 0,0291 0 -0,0007 -0,0072 1 белорусский рубль 0,664 0,6621 0,662 0,8344 0,0019 0,0020 -0,1704 1 бразильский реал 0,3032 0,3031 0,3154 0,4133 0,0001 -0,0122 -0,1101 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1033 0,1027 0,1044 0,1152 0,0006 -0,0011 -0,0119 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1492 0,1467 0,1448 0,0010 0,0035 0,0054 1 чешская крона 0,0742 0,0734 0,0754 0,074 0,0008 -0,0012 0,0002 100 чилийских песо 0,216 0,2162 0,2227 0,2388 -0,0002 -0,0067 -0,0228 1 китайский юань 0,2557 0,2542 0,2515 0,2405 0,0015 0,0042 0,0152 1 датская крона 0,2706 0,269 0,2711 0,2539 0,0016 -0,0005 0,0167 1 грузинский лари 0,5271 0,5285 0,5278 0,5724 -0,0014 -0,0007 -0,0453 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2168 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,0239 0 0 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2067 2,2006 2,2026 2,1937 0,0061 0,0041 0,0130 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0116 0,012 0 0 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,195 0,1926 0,1945 0,1762 0,0024 0,0005 0,0188 1 швейцарский франк 1,8767 1,8685 1,8684 1,7238 0,0082 0,0083 0,1529 1 израильский шекель 0,5032 0,5021 0,4969 0,48 0,0011 0,0063 0,0232 1 канадский доллар 1,2988 1,2888 1,29 1,2946 0,0100 0,0088 0,0042 1 кувейтский динар 5,561 5,5536 5,5646 5,6049 0,0074 -0,0036 -0,0439 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,021 0,0215 0,0241 0,0003 -0,0002 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,1125 0,1127 0 0 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4102 0,4101 0,4135 0,4062 0,0001 -0,0033 0,0040 1 мексиканский песо 0,0808 0,0801 0,0807 0,0889 0,0007 0,0001 -0,0081 1 молдавская лея 0,0999 0,1 0,1022 0,0978 -0,0001 -0,0023 0,0021 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1079 0,1046 0 0,0003 0,0036 1 норвежская крона 0,1841 0,1821 0,1874 0,1857 0,0020 -0,0033 -0,0016 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4416 0,4375 0,4524 0,4429 0,0041 -0,0108 -0,0013 1 сингапурский доллар 1,2541 1,2526 1,2548 1,2478 0,0015 -0,0007 0,0063 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,407 2,4049 2,4083 2,3409 0,0021 -0,0013 0,0661 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0592 0,059 0,0556 0,0001 0,0003 0,0037 1 таджикский сомони 0,1644 0,1645 0,1646 0,1754 -0,0001 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,06 0,0604 0,0679 0,0001 -0,0003 -0,0078 100 японских иен 1,6145 1,611 1,6298 1,5662 0,0035 -0,0153 0,0483 1 новозеландский доллар 1,124 1,1192 1,1513 1,0872 0,0048 -0,0273 0,0368

(Автор: Зейни Джафаров)

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