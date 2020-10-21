Курс евро и рубля вырос по отношению к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
21 октября 2020 г.:
|
20 октября 2020 г.:
|
21 сентября 2020 г.:
|
21 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0141
|
2,0021
|
2,0173
|
1,8968
|
0,0120
|
-0,0032
|
0,1173
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0219
|
0,0225
|
0,0266
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2161
|
0,2157
|
0,2246
|
0,2935
|
0,0004
|
-0,0085
|
-0,0774
|
1 австралийский доллар
|
1,2037
|
1,1974
|
1,2444
|
1,1661
|
0,0063
|
-0,0407
|
0,0376
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0226
|
0,0291
|
0
|
-0,0007
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,664
|
0,6621
|
0,662
|
0,8344
|
0,0019
|
0,0020
|
-0,1704
|
1 бразильский реал
|
0,3032
|
0,3031
|
0,3154
|
0,4133
|
0,0001
|
-0,0122
|
-0,1101
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1033
|
0,1027
|
0,1044
|
0,1152
|
0,0006
|
-0,0011
|
-0,0119
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1492
|
0,1467
|
0,1448
|
0,0010
|
0,0035
|
0,0054
|
1 чешская крона
|
0,0742
|
0,0734
|
0,0754
|
0,074
|
0,0008
|
-0,0012
|
0,0002
|
100 чилийских песо
|
0,216
|
0,2162
|
0,2227
|
0,2388
|
-0,0002
|
-0,0067
|
-0,0228
|
1 китайский юань
|
0,2557
|
0,2542
|
0,2515
|
0,2405
|
0,0015
|
0,0042
|
0,0152
|
1 датская крона
|
0,2706
|
0,269
|
0,2711
|
0,2539
|
0,0016
|
-0,0005
|
0,0167
|
1 грузинский лари
|
0,5271
|
0,5285
|
0,5278
|
0,5724
|
-0,0014
|
-0,0007
|
-0,0453
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2067
|
2,2006
|
2,2026
|
2,1937
|
0,0061
|
0,0041
|
0,0130
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
0
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,195
|
0,1926
|
0,1945
|
0,1762
|
0,0024
|
0,0005
|
0,0188
|
1 швейцарский франк
|
1,8767
|
1,8685
|
1,8684
|
1,7238
|
0,0082
|
0,0083
|
0,1529
|
1 израильский шекель
|
0,5032
|
0,5021
|
0,4969
|
0,48
|
0,0011
|
0,0063
|
0,0232
|
1 канадский доллар
|
1,2988
|
1,2888
|
1,29
|
1,2946
|
0,0100
|
0,0088
|
0,0042
|
1 кувейтский динар
|
5,561
|
5,5536
|
5,5646
|
5,6049
|
0,0074
|
-0,0036
|
-0,0439
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,021
|
0,0215
|
0,0241
|
0,0003
|
-0,0002
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1127
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4102
|
0,4101
|
0,4135
|
0,4062
|
0,0001
|
-0,0033
|
0,0040
|
1 мексиканский песо
|
0,0808
|
0,0801
|
0,0807
|
0,0889
|
0,0007
|
0,0001
|
-0,0081
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,1
|
0,1022
|
0,0978
|
-0,0001
|
-0,0023
|
0,0021
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1079
|
0,1046
|
0
|
0,0003
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1841
|
0,1821
|
0,1874
|
0,1857
|
0,0020
|
-0,0033
|
-0,0016
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0165
|
0,018
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4416
|
0,4375
|
0,4524
|
0,4429
|
0,0041
|
-0,0108
|
-0,0013
|
1 сингапурский доллар
|
1,2541
|
1,2526
|
1,2548
|
1,2478
|
0,0015
|
-0,0007
|
0,0063
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,407
|
2,4049
|
2,4083
|
2,3409
|
0,0021
|
-0,0013
|
0,0661
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0592
|
0,059
|
0,0556
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1754
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0110
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,06
|
0,0604
|
0,0679
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0078
|
100 японских иен
|
1,6145
|
1,611
|
1,6298
|
1,5662
|
0,0035
|
-0,0153
|
0,0483
|
1 новозеландский доллар
|
1,124
|
1,1192
|
1,1513
|
1,0872
|
0,0048
|
-0,0273
|
0,0368
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni