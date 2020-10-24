За минувшую неделю манат подешевел к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 12 октября 1,7 19 октября 1,7 13 октября 1,7 20 октября 1,7 14 октября 1,7 21 октября 1,7 15 октября 1,7 22 октября 1,7 16 октября 1,7 23 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0052 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0055 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 12 октября 2,009 19 октября 1,9899 13 октября 2,0057 20 октября 2,0021 14 октября 1,9964 21 октября 2,0141 15 октября 1,9978 22 октября 2,0137 16 октября 1,9896 23 октября 2,0063 Средний курс за неделю 1,9997 Средний курс за неделю 2,0052

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,022 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 12 октября 0,0221 19 октября 0,0218 13 октября 0,022 20 октября 0,0219 14 октября 0,022 21 октября 0,022 15 октября 0,0219 22 октября 0,022 16 октября 0,0218 23 октября 0,0222 Средний курс за неделю 0,0219 Средний курс за неделю 0,022

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2155 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0006 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 12 октября 0,2159 19 октября 0,2148 13 октября 0,2157 20 октября 0,2157 14 октября 0,2144 21 октября 0,2161 15 октября 0,2145 22 октября 0,2175 16 октября 0,2141 23 октября 0,2136 Средний курс за неделю 0,2149 Средний курс за неделю 0,2155

(Автор: Зейни Джафаров)

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