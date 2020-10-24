За минувшую неделю манат подешевел к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
12 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
15 октября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
16 октября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0052 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0055 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
12 октября
|
2,009
|
19 октября
|
1,9899
|
13 октября
|
2,0057
|
20 октября
|
2,0021
|
14 октября
|
1,9964
|
21 октября
|
2,0141
|
15 октября
|
1,9978
|
22 октября
|
2,0137
|
16 октября
|
1,9896
|
23 октября
|
2,0063
|
Средний курс за неделю
|
1,9997
|
Средний курс за неделю
|
2,0052
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,022 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
12 октября
|
0,0221
|
19 октября
|
0,0218
|
13 октября
|
0,022
|
20 октября
|
0,0219
|
14 октября
|
0,022
|
21 октября
|
0,022
|
15 октября
|
0,0219
|
22 октября
|
0,022
|
16 октября
|
0,0218
|
23 октября
|
0,0222
|
Средний курс за неделю
|
0,0219
|
Средний курс за неделю
|
0,022
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2155 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0006 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
12 октября
|
0,2159
|
19 октября
|
0,2148
|
13 октября
|
0,2157
|
20 октября
|
0,2157
|
14 октября
|
0,2144
|
21 октября
|
0,2161
|
15 октября
|
0,2145
|
22 октября
|
0,2175
|
16 октября
|
0,2141
|
23 октября
|
0,2136
|
Средний курс за неделю
|
0,2149
|
Средний курс за неделю
|
0,2155
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni