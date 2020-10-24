За минувшую неделю манат подешевел к евро (ОБЗОР)

Финансы 24 октября 2020 10:03 (UTC+04:00)
За минувшую неделю манат подешевел к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

12 октября

1,7

19 октября

1,7

13 октября

1,7

20 октября

1,7

14 октября

1,7

21 октября

1,7

15 октября

1,7

22 октября

1,7

16 октября

1,7

23 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0052 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0055 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

12 октября

2,009

19 октября

1,9899

13 октября

2,0057

20 октября

2,0021

14 октября

1,9964

21 октября

2,0141

15 октября

1,9978

22 октября

2,0137

16 октября

1,9896

23 октября

2,0063

Средний курс за неделю

1,9997

Средний курс за неделю

2,0052

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,022 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

12 октября

0,0221

19 октября

0,0218

13 октября

0,022

20 октября

0,0219

14 октября

0,022

21 октября

0,022

15 октября

0,0219

22 октября

0,022

16 октября

0,0218

23 октября

0,0222

Средний курс за неделю

0,0219

Средний курс за неделю

0,022

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2155 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0006 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

12 октября

0,2159

19 октября

0,2148

13 октября

0,2157

20 октября

0,2157

14 октября

0,2144

21 октября

0,2161

15 октября

0,2145

22 октября

0,2175

16 октября

0,2141

23 октября

0,2136

Средний курс за неделю

0,2149

Средний курс за неделю

0,2155

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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