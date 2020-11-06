ОСАГО играет важную роль в фундаментальном развитии страхового рынка Азербайджана - АСА

БАКУ /Trend/ - Сегодня каждый автолюбитель знает об императивности обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Об этом Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

Наряду с этим, о застрахованных рисках и преимуществах данного продукта известно далеко не многим автовладельцам. Причиной этому является тот факт, что подавляющее большинство людей все еще рассматривают этот продукт как обязательную пошлину, чтобы избежать штрафов. Этот подход и является препятствием в развитии данного вида страхования. Основным приоритетом для АСА является изменение существующего традиционно-консервативного подхода к данному страховому продукту.

В АСА заметили, что несмотря на такой подход, продукт ОСАГО играет важную роль в фундаментальном развитии страхового рынка в Азербайджане и с уверенностью можно говорить, что по этому продукту было достигнута почти 100-процентная пенитрация. Так, предварительное знакомство всех со страхованием напрямую связано именно с этим страховым продуктом.

В ассоциации отметили, что основываясь на обзорных показателях, продукт ОСАГО имеет больший удельный вес среди обязательных видов страхования. Однако, в связи с существующими в связи с пандемией условиями в стране, наблюдается некоторое снижение сборов и выплат по данному виду. Так, если обратить внимание на страховой отчет за январь-сентябрь текущего года, то можно заключить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы по данному страховому продукту снизились на семь процентов, а выплаты - на 13 процентов.

"Каждое изменение диктует новые подходы и мы считаем, что механизмы местного страхового рынка также должны быть адаптированы к этим реалиям. Именно по этой причине проводится серьезная работа в соответствующем направлении и обсуждаются пути выхода из сложившейся ситуации в Азербайджане" - подытожили в АСА.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni