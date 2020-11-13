АСА реализует новые проекты совместно с Центробанком Азербайджана и Бюро обязательного страхования

БАКУ /Trend/ - Препятствий для развития различных "страховых продуктов" в Азербайджане нет. Об этом Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным Ассоциации, в этом направлении существуют некоторые проблемы, требующие времени для решения и заполнения существующих пробелов. В краткосрочной перспективе невозможно добиться решения всех проблем. Здесь главным условием является долгосрочность и продолжительность.

В АСА считают, что проекты, направленные на развитие местного страхового рынка в целом, смогут добиться положительных результатов после определенного периода времени. Так, на данный момент Центральный банк Азербайджана, являющийся основным контролирующим органом местного страхового рынка, а также Ассоциация страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования, осуществляющие субрегулирующую функцию сектора, имеют большое количество новых совместных проектов по развитию рынка.

"Главным приоритетом на сегодняшний день является изменение страховых тарифов и их адаптация к современным рыночным условиям. Параллельно с этим, осуществление страхового просвещения в более широких рамках и более фундаментальным образом является одним из основных нюансов, входящих в нашу стратегию деятельности", - подытожили в АСА.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:Наталья Кочнева)

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