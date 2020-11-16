Минфин Узбекистана обнародовал детали стратегии повышения прозрачности госбюджета
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Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов
Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат
Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану
"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау
Покидающие Кельбаджар армяне разбирают по кирпичику албанский монастырь Худаван и вывозят ценные предметы в Армению (ВИДЕО)
Азербайджан примет участие в международной выставке в Турции со стендом «Карабах – это Азербайджан!»
Если все будут соблюдать превентивные меры по COVID-19, необходимости в полном локдауне не будет - Ханде Харманджи
Части противопожарной охраны МЧС приступили к работе еще в ряде освобожденных от оккупации городов Азербайджана (ФОТО)