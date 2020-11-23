AzerGold возьмет на себя комиссию от инвесторов по размещению второго транша облигаций

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) 23 ноября 2020 года акции ЗАО "AzerGold", общей стоимостью в 20 миллионов долларов США, были включены в листинг в стандартном сегменте рынка, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что размещение второго транша облигаций в размере 10 миллионов долларов США будет осуществляться методом конкурентного аукциона на БФБ.

В то же время мы хотели бы довести до сведения инвесторов, что комиссию (0,02 процентов) от инвесторов по размещению второго транша возьмет на себя ЗАО “AzerGold”.

AzerGold направит средства, вырученные от размещения облигаций, на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Бялакянский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от шестого августа 2020 года, ЗАО "AzerGold", в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения, приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось в период с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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