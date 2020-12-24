В ближайшее время манат заработает на всех территориях Азербайджана - глава ЦБА

БАКУ /Trend/ - С уверенностью можно сказать, что в ближайшее время манат заработает на всех территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) в ходе обсуждений государственного бюджета на 2021 год сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, Азербайджан в Отечественной войне за освобождение своих территорий от армянской оккупации одержал блестящую победу под руководством Верховного главнокомандующего и в следующем году под влиянием этой победы будет переживать новый период возрождения.

"Наше государство еще больше укрепится, и его международный авторитет еще больше возрастет", - сказал Рустамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)