В Азербайджане увеличивается размер критерия потребностей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в следующем году увеличивается размер критерия потребностей.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в проекте закона "О пределе критерия потребностей в Азербайджане на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, с 2021 года в Азербайджане планируется увеличение критерия потребностей в среднем на 6,3 процентов или со 160 до 170 манатов.
Данный закон вступает в силу с первого января 2021 года.
После обсуждений в Милли Меджлисе законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)
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