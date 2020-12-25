В Азербайджане увеличивается размер критерия потребностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в следующем году увеличивается размер критерия потребностей.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в проекте закона "О пределе критерия потребностей в Азербайджане на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, с 2021 года в Азербайджане планируется увеличение критерия потребностей в среднем на 6,3 процентов или со 160 до 170 манатов.

Данный закон вступает в силу с первого января 2021 года.

После обсуждений в Милли Меджлисе законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)