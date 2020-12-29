В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков

БАКУ /Trend/ - После того, как Центральный банк Азербайджана, осуществляющий механизм контроля за местной страховой системой, получил полномочия регулятора, на местном рынке страхования стала наблюдаться серьезная активность как по сборам, так и в направлении страхового просвещения общества.

Об этом Trend заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, успешным результатом этого стало то, что местный страховой рынок смог обезопасить себя от крупномасштабных негативных элементов, в то время как коронавирусная пандемия COVID-19 оказала принципиально негативное влияние на многие экономические сектора.

Эльмар Мирсалаев заметил, если посмотреть на показатели 10 месяцев текущего года, то можно увидеть, что страховые взносы по видам страхования, относящимся к non-life классу, составляют 59 процентов от общих сборов.

К видам страхования, относящимся к классу non-life страхования, относятся: страхование ответственности, страхование имущества и личное страхование, которые по своему назначению подразделяются соответственно на обязательные и добровольные. Согласно реальным рыночным показателям, если 60 процентов сборов в этом направлении приходится на добровольные виды, то оставшиеся 40 процентов формируются за счет обязательных видов. Что касается платежей, то здесь долевое распределение оценивается в объёме 59 процентов в добровольных видах и 41 процент в обязательных соответственно.

Также исполнительный директор АСА подчеркнул, что сегодня сегмент non-life страхования на отечественном страховом рынке динамично развивается, несмотря на неожиданные события 2020 года, которые создали определенные препятствия для полного достижения прогнозируемого результата и на этом рынке. Рыночная активность по некоторым продуктам значительно снизилась, однако в некоторых страховых услугах наблюдалось незначительное снижение. Вопреки всем этим трудностям, в результате проведенных превентивных мер удалось избежать серьезного урона.

Эльмар Мирсалаев отметил, что страховой рынок Азербайджана достаточно молод по сравнению с другими странами, так как "Закон о деятельности страхования" сформировался более 10 лет назад и на данный момент важен опыт соседних и других развитых стран. Естественно, что показатели экономики каждой страны различны и по этой причине страховые продукты в каждой стране имеют разную динамику развития. В Азербайджане порядка 99 процентов охвата составляет обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

"Для нас главным приоритетом в сложившейся ситуации является увеличение пенитрации в два или три раза как в обязательных, так и в добровольных классах страхования. Считаем, что если нынешняя динамика развития будет продолжена стабильными и растущими темпами и в следующем году, то мы достигнем этой цели. Поэтому с уверенностью можно сказать, что страховой рынок Азербайджана на данный момент находится на новом этапе развития",- подытожил Эльмар Мирсалаев.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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