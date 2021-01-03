Ассоциация страховщиков планирует реализацию новых проектов в Азербайджане на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная пандемия (COVID-19) в той или иной форме негативно сказалась и на страховом секторе. Однако с другой стороны, страховым компаниям удалось сформировать стратегию действий, адекватную изменившемуся поведению клиентов.

Об этом Trend заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, практически все страховые компании начали поэтапное предоставление дистанционных услуг своим клиентам. "Этот тренд станет основным целевым индикатором для участников рынка на 2021 год и будет способствовать формированию электронной контрактной системы и полной автоматизации процессов по всем страховым продуктам", - сказал Эльмар Мирсалаев.

По его заявлениям, мобилизация процесса сбора документов, необходимых во время мероприятия, не только повысит удовлетворенность клиентов, но и создаст основу для сбалансирования нагрузки компаний и оптимизации последовательности процедур.

Исполнительный директор Ассоциации страховщиков особо отметил, что ожидания от 2021 года велики и в качестве предстоящего приоритетного направления, а также с целью повышения доверия к этой сфере, предусматривается реализация многих новых проектов, направленных на просвещение населения и усовершенствование страховых продуктов.

Ранее Эльмар Мирсалаев заявлял, что отсутствие электронизации и автоматизации по некоторым страховым видам является одной из основных причин, препятствующих развитию страхового сегмента.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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