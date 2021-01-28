Впервые в Азербайджане число безналичных операций превысило показатель наличного оборота - Закир Нуриев
БАКУ /Trend/ - Число бесконтактных транзакций с платежными картами в Азербайджане за прошедший год составило порядка 118 миллионов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии Fintex Summit Online сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.
По его словам, доля этих операций в течение всего 2020 года достигла 58,3 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом примерно на 10 процентных пунктов.
"Примечательно, что впервые в Азербайджане число безналичных операций с платежными картами превысило показатель наличного оборота", - сказал Нуриев.
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