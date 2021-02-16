Половину обязательств азербайджанского Bank Avrasiya составляют депозиты
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Поставки газа по TAP могут вызвать колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков – «Газпром»
Проект по модернизации профессионального образования нацелен на поддержку молодежи Азербайджана - глава представительства ЕС
Я сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень – посол
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров для реализации различных запланированных нами проектов
Президент Ильхам Алиев: Во время конфликта правительство Индонезии выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это
Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана – посол
Президент Ильхам Алиев: Есть хорошие примеры совместных белорусско-азербайджанских производств в Азербайджане
В Сабаильском районе прошла акция по посадке деревьев приуроченная 100 дню победы в Отечественной войне (ФОТО)
Будет полезнее, если Армения направит усилия на конкретные шаги по выполнению декларации – МИД Азербайджана
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выдал в 2020 г. сельхозкредиты на более чем 55 млн манатов
Ряд объектов по продаже мучных изделий в Шеки применял в производстве неоднократно использованное масло
Более пятнадцати туркменских компаний примут участие в онлайн-выставке «Центральная Азия - Виртуальная EXPO (CAVEX)»
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии
Директор Агентства развития медиа Азербайджана о причинах упразднения Фонда господдержки развития СМИ
Вакцинация может защитить ту часть населения Азербайджана, которая еще не заразилась – врач "Ени клиника"
Всемирно известные спортсмены организовали для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана игры-эстафеты (ВИДЕО, ФОТО)
Завершился онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая», организованный Бакинской высшей школой нефти (ФОТО)
Фонд "YAŞAT” оплатил операции двум раненым участникам Отечественной войны Азербайджана и матери шехида (ФОТО)