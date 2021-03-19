ЦБ заявил о восстановлении роста кредитных вложений в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С прошлого заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) существенных изменений в монетарных условиях не произошло.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, на предложение денег главным образом влияет изменение остатка на едином казначейском счете. Сокращение денежной базы с начала года носит временный характер и связано с профицитом бюджета. В оставшийся период года смена этого профицита дефицитом будет сопровождаться ростом денежной базы, отмечает регулятор.

В заявлении ЦБА говорится, что с прошлого заседания доходность по государственным ценным бумагам незначительно выросла, а по нотам Центробанка - осталась неизменной. Проценты на межбанковском рынке, а также проценты по кредитам и депозитам в основном оставались стабильными. То, что номинальные проценты остаются неизменными на фоне роста инфляции, означает, что реальные проценты снижаются.

Также в Центробанке отметили, что началось восстановление роста кредитных вложений в экономику. В январе-феврале 2021 года кредитные вложения в банковскую систему выросли на 0,6 процента, в том числе по бизнес-кредитам - на 0,6 процента, по ипотечным кредитам - на 3,2 процента. Однако потребительские кредиты сократились на 0,7 процента. Ожидается, что рост кредитных вложений сохранится параллельно с экономической активностью. Продолжение программ льготного кредитования правительства и процесса макропруденциального смягчения также окажут дополнительную поддержку этому росту.

Отметим, что стабильность на валютном рынке - одно из главных условий сохранения стабильных инфляционных ожиданий. Спрос на валюту на аукционах ЦБА в феврале-марте был существенно ниже, чем в январе.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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