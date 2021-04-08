В бюджет Азербайджана по отчислениям государственного соцстрахования поступило более 895 млн манатов – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года по отчислениям обязательного государственного социального страхования в бюджет поступило более 895 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что это на 107 миллионов манатов больше, чем было предусмотрено. По его словам, 75,1 миллиона манатов из этих средств приходится на долю небюджетных организаций.

«Прозрачность на рынке труда растет» – написал Микаил Джаббаров.

Ранее министр экономики Азербайджана заявлял, что в результате прозрачности на рынке труда поступления по обязательному государственному социальному страхованию увеличились, тем самым зависимость Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета снизилась. Если в 2017 году удельный вес финансирования из бюджета был на уровне 38,1 процента, то по итогам 2020 года этот показатель составил менее 25 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni