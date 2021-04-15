PASHA Bank завершил I квартал 2021 г. со значительной прибылью
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В Иране заявили о возможности увеличения обмена электроэнергией с соседними странами до 10 тысяч мегаватт в год