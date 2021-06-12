На этой неделе манат подешевел к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 31 мая 1,7 07 июня 1,7 01 июня 1,7 08 июня 1,7 02 июня 1,7 09 июня 1,7 03 июня 1,7 10 июня 1,7 04 июня 1,7 11 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс составил 2,07 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0028 маната (0,1 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 31 мая 2,0738 07 июня 2,0686 01 июня 2,0785 08 июня 2,0704 02 июня 2,0774 09 июня 2,0706 03 июня 2,0748 10 июня 2,0681 04 июня 2,0596 11 июня 2,0722 Средний курс за неделю 2,0728 Средний курс за неделю 2,07

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0235 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0003 маната (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 31 мая 0,0232 07 июня 0,0233 01 июня 0,0232 08 июня 0,0233 02 июня 0,0231 09 июня 0,0236 03 июня 0,0232 10 июня 0,0235 04 июня 0,0232 11 июня 0,0237 Средний курс за неделю 0,0232 Средний курс за неделю 0,0235

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0057 маната. Средневзвешенный курс составил 0,198 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0003 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 31 мая 0,1983 07 июня 0,196 01 июня 0,2003 08 июня 0,1973 02 июня 0,1969 09 июня 0,1975 03 июня 0,1979 10 июня 0,1979 04 июня 0,1952 11 июня 0,2017 Средний курс за неделю 0,1977 Средний курс за неделю 0,198

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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