На этой неделе манат подешевел к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
31 мая
|
1,7
|
07 июня
|
1,7
|
01 июня
|
1,7
|
08 июня
|
1,7
|
02 июня
|
1,7
|
09 июня
|
1,7
|
03 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
04 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс составил 2,07 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0028 маната (0,1 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
31 мая
|
2,0738
|
07 июня
|
2,0686
|
01 июня
|
2,0785
|
08 июня
|
2,0704
|
02 июня
|
2,0774
|
09 июня
|
2,0706
|
03 июня
|
2,0748
|
10 июня
|
2,0681
|
04 июня
|
2,0596
|
11 июня
|
2,0722
|
Средний курс за неделю
|
2,0728
|
Средний курс за неделю
|
2,07
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0235 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0003 маната (1,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
31 мая
|
0,0232
|
07 июня
|
0,0233
|
01 июня
|
0,0232
|
08 июня
|
0,0233
|
02 июня
|
0,0231
|
09 июня
|
0,0236
|
03 июня
|
0,0232
|
10 июня
|
0,0235
|
04 июня
|
0,0232
|
11 июня
|
0,0237
|
Средний курс за неделю
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0235
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0057 маната. Средневзвешенный курс составил 0,198 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0003 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
31 мая
|
0,1983
|
07 июня
|
0,196
|
01 июня
|
0,2003
|
08 июня
|
0,1973
|
02 июня
|
0,1969
|
09 июня
|
0,1975
|
03 июня
|
0,1979
|
10 июня
|
0,1979
|
04 июня
|
0,1952
|
11 июня
|
0,2017
|
Средний курс за неделю
|
0,1977
|
Средний курс за неделю
|
0,198
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni