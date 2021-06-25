KfW выделил Грузии многомиллионный грант

Правительство Германии выделило Грузии грант до 24 миллионов евро на усиление политики в области охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на Грузия Onıine.

Как сообщают в министерстве финансов Грузии, грант, полученный на основании подписанного сегодня соглашения, распределяется между Агентством охраняемых территорий Грузии и Агентством лесного хозяйства Аджарии.

Часть суммы будет использована для развития потенциала Лесного агентства Аджарии, другая — для поддержки охраняемых территорий, включая создание двух новых охраняемых территорий в Рача и Шида Картли.

«Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Кредитного банка реконструкции Германии (KfW — Kreditanstalt für Wiederaufbau) на Южном Кавказе Клаус Фейгель подписали соглашение о предоставлении гранта между правительством Грузии и правительством Федерального правительства.», — говорится в сообщении министерства.

Кредитный банк реконструкции Германии оказывает помощь Грузии в важных секторах: окружающая среда и энергетика, развитие городской и муниципальной инфраструктуры, улучшение условий жизни населения.

В заявлении подчеркивается, что «особенно ценной является помощь, оказываемая банком для возмещения социальной помощи жертвам пандемии COVID-19 в Грузии».

В 2020-2021 годах в этом направлении немецкий банк выделил Грузии 200 миллионов евро, из которых уже получено 185 миллионов евро.