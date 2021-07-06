ЕБРР выделит кредит на развитие туркменского предприятия

Финансы 6 июля 2021 16:01 (UTC+04:00)
ЕБРР выделит кредит на развитие туркменского предприятия
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