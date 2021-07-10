В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 26,78 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3055,21 маната, что на 1,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 28 июня - 05 июля 3038,33 29 июня 3015,96 06 июля 3057,55 30 июня 2993,51 07 июля 3060,16 01 июля 3017,45 08 июля 3054,9 02 июля 3023,28 09 июля 3065,11 Средняя стоимость за неделю 3012,55 Средняя стоимость за неделю 3055,21

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,1396 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,565 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 28 июня - 05 июля 45,1308 29 июня 44,1712 06 июля 45,1495 30 июня 43,9335 07 июля 44,5327 01 июля 44,5284 08 июля 44,0222 02 июля 44,3033 09 июля 43,9912 Средняя стоимость за неделю 44,234 Средняя стоимость за неделю 44,565

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 33,11 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1855,774 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 28 июня - 05 июля 1866,95 29 июня 1851,77 06 июля 1886,78 30 июня 1820,87 07 июля 1857,4 01 июля 1825,64 08 июля 1833,901 02 июля 1856,145 09 июля 1833,84 Средняя стоимость за неделю 1838,606 Средняя стоимость за неделю 1855,774

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 10,64 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4779,978 маната, что на 3,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 28 июня - 05 июля 4758,13 29 июня 4540,14 06 июля 4800,93 30 июня 4585,87 07 июля 4748,3 01 июля 4699,97 08 июля 4823,759 02 июля 4705,345 09 июля 4768,77 Средняя стоимость за неделю 4632,831 Средняя стоимость за неделю 4779,978

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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