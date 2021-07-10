В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР)

Финансы 10 июля 2021 11:04 (UTC+04:00)
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 26,78 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3055,21 маната, что на 1,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

28 июня

-

05 июля

3038,33

29 июня

3015,96

06 июля

3057,55

30 июня

2993,51

07 июля

3060,16

01 июля

3017,45

08 июля

3054,9

02 июля

3023,28

09 июля

3065,11

Средняя стоимость за неделю

3012,55

Средняя стоимость за неделю

3055,21

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,1396 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,565 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

28 июня

-

05 июля

45,1308

29 июня

44,1712

06 июля

45,1495

30 июня

43,9335

07 июля

44,5327

01 июля

44,5284

08 июля

44,0222

02 июля

44,3033

09 июля

43,9912

Средняя стоимость за неделю

44,234

Средняя стоимость за неделю

44,565

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 33,11 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1855,774 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

28 июня

-

05 июля

1866,95

29 июня

1851,77

06 июля

1886,78

30 июня

1820,87

07 июля

1857,4

01 июля

1825,64

08 июля

1833,901

02 июля

1856,145

09 июля

1833,84

Средняя стоимость за неделю

1838,606

Средняя стоимость за неделю

1855,774

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 10,64 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4779,978 маната, что на 3,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

28 июня

-

05 июля

4758,13

29 июня

4540,14

06 июля

4800,93

30 июня

4585,87

07 июля

4748,3

01 июля

4699,97

08 июля

4823,759

02 июля

4705,345

09 июля

4768,77

Средняя стоимость за неделю

4632,831

Средняя стоимость за неделю

4779,978

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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