В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 26,78 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3055,21 маната, что на 1,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
3038,33
|
29 июня
|
3015,96
|
06 июля
|
3057,55
|
30 июня
|
2993,51
|
07 июля
|
3060,16
|
01 июля
|
3017,45
|
08 июля
|
3054,9
|
02 июля
|
3023,28
|
09 июля
|
3065,11
|
Средняя стоимость за неделю
|
3012,55
|
Средняя стоимость за неделю
|
3055,21
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,1396 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,565 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
45,1308
|
29 июня
|
44,1712
|
06 июля
|
45,1495
|
30 июня
|
43,9335
|
07 июля
|
44,5327
|
01 июля
|
44,5284
|
08 июля
|
44,0222
|
02 июля
|
44,3033
|
09 июля
|
43,9912
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,234
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,565
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 33,11 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1855,774 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
1866,95
|
29 июня
|
1851,77
|
06 июля
|
1886,78
|
30 июня
|
1820,87
|
07 июля
|
1857,4
|
01 июля
|
1825,64
|
08 июля
|
1833,901
|
02 июля
|
1856,145
|
09 июля
|
1833,84
|
Средняя стоимость за неделю
|
1838,606
|
Средняя стоимость за неделю
|
1855,774
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 10,64 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4779,978 маната, что на 3,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
4758,13
|
29 июня
|
4540,14
|
06 июля
|
4800,93
|
30 июня
|
4585,87
|
07 июля
|
4748,3
|
01 июля
|
4699,97
|
08 июля
|
4823,759
|
02 июля
|
4705,345
|
09 июля
|
4768,77
|
Средняя стоимость за неделю
|
4632,831
|
Средняя стоимость за неделю
|
4779,978
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni