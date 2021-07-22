Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0058 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 22 июля 2021 г.: 17 июля 2021 г.: 22 июня 2021 г.: 22 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0058 2,0071 2,0246 1,9615 -0,0013 -0,0188 0,0443 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0233 0,024 0,0001 -0,0003 -0,0010 1 турецкая лира 0,1986 0,1994 0,1935 0,2488 -0,0008 0,0051 -0,0502 1 австралийский доллар 1,2515 1,2581 1,2785 1,2134 -0,0066 -0,0270 0,0381 1 аргентинский песо 0,0176 0,0177 0,0178 0,0237 -0,0001 -0,0002 -0,0061 1 белорусский рубль 0,6719 0,6711 0,6718 0,7122 0,0008 0,0001 -0,0403 1 бразильский реал 0,3277 0,3323 0,339 0,3286 -0,0046 -0,0113 -0,0009 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1166 0,1178 0,1193 0,1037 -0,0012 -0,0027 0,0129 100 южнокорейских вон 0,1479 0,1492 0,1501 0,1424 -0,0013 -0,0022 0,0055 1 чешская крона 0,0781 0,0786 0,0793 0,0745 -0,0005 -0,0012 0,0036 100 чилийских песо 0,2259 0,2243 0,2275 0,2197 0,0016 -0,0016 0,0062 1 китайский юань 0,2629 0,2624 0,263 0,2438 0,0005 -0,0001 0,0191 1 датская крона 0,2697 0,2699 0,2723 0,2636 -0,0002 -0,0026 0,0061 1 грузинский лари 0,5449 0,545 0,5388 0,5527 -0,0001 0,0061 -0,0078 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2189 0,2189 0,2193 -0,0002 -0,0002 -0,0006 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0229 0,0228 0 -0,0001 0 1 британский фунт стерлингов 2,3317 2,3405 2,365 2,1621 -0,0088 -0,0333 0,1696 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0116 0 -0,0001 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1957 0,1958 0,1991 0,1916 -0,0001 -0,0034 0,0041 1 швейцарский франк 1,8534 1,849 1,8491 1,8235 0,0044 0,0043 0,0299 1 израильский шекель 0,5193 0,5168 0,5206 0,4974 0,0025 -0,0013 0,0219 1 канадский доллар 1,3517 1,3478 1,3739 1,2642 0,0039 -0,0222 0,0875 1 кувейтский динар 5,6484 5,6523 5,6445 5,536 -0,0039 0,0039 0,1124 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0219 0 0 -0,0018 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1114 0,1125 0,1133 0,0009 -0,0002 -0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4022 0,4042 0,4097 0,3997 -0,0020 -0,0075 0,0025 1 мексиканский песо 0,0843 0,0855 0,0828 0,0763 -0,0012 0,0015 0,0080 1 молдавская лея 0,0942 0,0945 0,0946 0,1001 -0,0003 -0,0004 -0,0059 1 египетский фунт 0,1085 0,1083 0,1085 0,1063 0,0002 0 0,0022 1 норвежская крона 0,1914 0,192 0,1979 0,1868 -0,0006 -0,0065 0,0046 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,016 0,0167 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4384 0,4378 0,4471 0,4428 0,0006 -0,0087 -0,0044 1 сингапурский доллар 1,2484 1,2527 1,2639 1,2285 -0,0043 -0,0155 0,0199 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4138 2,4185 2,4261 2,3639 -0,0047 -0,0123 0,0499 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0608 0,0609 0,0578 -0,0001 -0,0002 0,0029 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1649 0 -0,0001 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0624 0,0624 0,0624 0,0613 0 0 0,0011 100 японских иен 1,5436 1,5445 1,5397 1,5908 -0,0009 0,0039 -0,0472 1 новозеландский доллар 1,1834 1,1897 1,1867 1,1297 -0,0063 -0,0033 0,0537

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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