Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0058 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
22 июля 2021 г.:
|
17 июля 2021 г.:
|
22 июня 2021 г.:
|
22 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0058
|
2,0071
|
2,0246
|
1,9615
|
-0,0013
|
-0,0188
|
0,0443
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0233
|
0,024
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,1986
|
0,1994
|
0,1935
|
0,2488
|
-0,0008
|
0,0051
|
-0,0502
|
1 австралийский доллар
|
1,2515
|
1,2581
|
1,2785
|
1,2134
|
-0,0066
|
-0,0270
|
0,0381
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0177
|
0,0178
|
0,0237
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0061
|
1 белорусский рубль
|
0,6719
|
0,6711
|
0,6718
|
0,7122
|
0,0008
|
0,0001
|
-0,0403
|
1 бразильский реал
|
0,3277
|
0,3323
|
0,339
|
0,3286
|
-0,0046
|
-0,0113
|
-0,0009
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1166
|
0,1178
|
0,1193
|
0,1037
|
-0,0012
|
-0,0027
|
0,0129
|
100 южнокорейских вон
|
0,1479
|
0,1492
|
0,1501
|
0,1424
|
-0,0013
|
-0,0022
|
0,0055
|
1 чешская крона
|
0,0781
|
0,0786
|
0,0793
|
0,0745
|
-0,0005
|
-0,0012
|
0,0036
|
100 чилийских песо
|
0,2259
|
0,2243
|
0,2275
|
0,2197
|
0,0016
|
-0,0016
|
0,0062
|
1 китайский юань
|
0,2629
|
0,2624
|
0,263
|
0,2438
|
0,0005
|
-0,0001
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2697
|
0,2699
|
0,2723
|
0,2636
|
-0,0002
|
-0,0026
|
0,0061
|
1 грузинский лари
|
0,5449
|
0,545
|
0,5388
|
0,5527
|
-0,0001
|
0,0061
|
-0,0078
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
-0,0002
|
-0,0002
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0228
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3317
|
2,3405
|
2,365
|
2,1621
|
-0,0088
|
-0,0333
|
0,1696
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0116
|
0
|
-0,0001
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1957
|
0,1958
|
0,1991
|
0,1916
|
-0,0001
|
-0,0034
|
0,0041
|
1 швейцарский франк
|
1,8534
|
1,849
|
1,8491
|
1,8235
|
0,0044
|
0,0043
|
0,0299
|
1 израильский шекель
|
0,5193
|
0,5168
|
0,5206
|
0,4974
|
0,0025
|
-0,0013
|
0,0219
|
1 канадский доллар
|
1,3517
|
1,3478
|
1,3739
|
1,2642
|
0,0039
|
-0,0222
|
0,0875
|
1 кувейтский динар
|
5,6484
|
5,6523
|
5,6445
|
5,536
|
-0,0039
|
0,0039
|
0,1124
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0219
|
0
|
0
|
-0,0018
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1114
|
0,1125
|
0,1133
|
0,0009
|
-0,0002
|
-0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4022
|
0,4042
|
0,4097
|
0,3997
|
-0,0020
|
-0,0075
|
0,0025
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0855
|
0,0828
|
0,0763
|
-0,0012
|
0,0015
|
0,0080
|
1 молдавская лея
|
0,0942
|
0,0945
|
0,0946
|
0,1001
|
-0,0003
|
-0,0004
|
-0,0059
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1063
|
0,0002
|
0
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1914
|
0,192
|
0,1979
|
0,1868
|
-0,0006
|
-0,0065
|
0,0046
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4384
|
0,4378
|
0,4471
|
0,4428
|
0,0006
|
-0,0087
|
-0,0044
|
1 сингапурский доллар
|
1,2484
|
1,2527
|
1,2639
|
1,2285
|
-0,0043
|
-0,0155
|
0,0199
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4138
|
2,4185
|
2,4261
|
2,3639
|
-0,0047
|
-0,0123
|
0,0499
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0578
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1649
|
0
|
-0,0001
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0624
|
0,0624
|
0,0624
|
0,0613
|
0
|
0
|
0,0011
|
100 японских иен
|
1,5436
|
1,5445
|
1,5397
|
1,5908
|
-0,0009
|
0,0039
|
-0,0472
|
1 новозеландский доллар
|
1,1834
|
1,1897
|
1,1867
|
1,1297
|
-0,0063
|
-0,0033
|
0,0537
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni