Манат укрепился к евро и турецкой лире

Финансы 22 июля 2021 09:27 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0058 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

22 июля 2021 г.:

17 июля 2021 г.:

22 июня 2021 г.:

22 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0058

2,0071

2,0246

1,9615

-0,0013

-0,0188

0,0443

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0233

0,024

0,0001

-0,0003

-0,0010

1 турецкая лира

0,1986

0,1994

0,1935

0,2488

-0,0008

0,0051

-0,0502

1 австралийский доллар

1,2515

1,2581

1,2785

1,2134

-0,0066

-0,0270

0,0381

1 аргентинский песо

0,0176

0,0177

0,0178

0,0237

-0,0001

-0,0002

-0,0061

1 белорусский рубль

0,6719

0,6711

0,6718

0,7122

0,0008

0,0001

-0,0403

1 бразильский реал

0,3277

0,3323

0,339

0,3286

-0,0046

-0,0113

-0,0009

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1166

0,1178

0,1193

0,1037

-0,0012

-0,0027

0,0129

100 южнокорейских вон

0,1479

0,1492

0,1501

0,1424

-0,0013

-0,0022

0,0055

1 чешская крона

0,0781

0,0786

0,0793

0,0745

-0,0005

-0,0012

0,0036

100 чилийских песо

0,2259

0,2243

0,2275

0,2197

0,0016

-0,0016

0,0062

1 китайский юань

0,2629

0,2624

0,263

0,2438

0,0005

-0,0001

0,0191

1 датская крона

0,2697

0,2699

0,2723

0,2636

-0,0002

-0,0026

0,0061

1 грузинский лари

0,5449

0,545

0,5388

0,5527

-0,0001

0,0061

-0,0078

1 гонконгский доллар

0,2187

0,2189

0,2189

0,2193

-0,0002

-0,0002

-0,0006

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0229

0,0228

0

-0,0001

0

1 британский фунт стерлингов

2,3317

2,3405

2,365

2,1621

-0,0088

-0,0333

0,1696

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0116

0

-0,0001

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1957

0,1958

0,1991

0,1916

-0,0001

-0,0034

0,0041

1 швейцарский франк

1,8534

1,849

1,8491

1,8235

0,0044

0,0043

0,0299

1 израильский шекель

0,5193

0,5168

0,5206

0,4974

0,0025

-0,0013

0,0219

1 канадский доллар

1,3517

1,3478

1,3739

1,2642

0,0039

-0,0222

0,0875

1 кувейтский динар

5,6484

5,6523

5,6445

5,536

-0,0039

0,0039

0,1124

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0219

0

0

-0,0018

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1114

0,1125

0,1133

0,0009

-0,0002

-0,0010

1 малайзийский ринггит

0,4022

0,4042

0,4097

0,3997

-0,0020

-0,0075

0,0025

1 мексиканский песо

0,0843

0,0855

0,0828

0,0763

-0,0012

0,0015

0,0080

1 молдавская лея

0,0942

0,0945

0,0946

0,1001

-0,0003

-0,0004

-0,0059

1 египетский фунт

0,1085

0,1083

0,1085

0,1063

0,0002

0

0,0022

1 норвежская крона

0,1914

0,192

0,1979

0,1868

-0,0006

-0,0065

0,0046

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,016

0,0167

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4384

0,4378

0,4471

0,4428

0,0006

-0,0087

-0,0044

1 сингапурский доллар

1,2484

1,2527

1,2639

1,2285

-0,0043

-0,0155

0,0199

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4138

2,4185

2,4261

2,3639

-0,0047

-0,0123

0,0499

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0608

0,0609

0,0578

-0,0001

-0,0002

0,0029

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,1649

0

-0,0001

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0624

0,0624

0,0624

0,0613

0

0

0,0011

100 японских иен

1,5436

1,5445

1,5397

1,5908

-0,0009

0,0039

-0,0472

1 новозеландский доллар

1,1834

1,1897

1,1867

1,1297

-0,0063

-0,0033

0,0537

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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