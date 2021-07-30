Покупка наличной валюты банками Азербайджана превышает ее продажи - глава ЦБ

БАКУ /Trend/ - На протяжении последних четырех месяцев покупка наличной валюты банками Азербайджана превышает ее продажи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам главы ЦБ, на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие, что также поддерживает стабильность курса, являющуюся основным фактором ценообразования.

"За прошедшее полугодие текущего года местные банки продали в общей сложности валюту на сумму 196 миллионов долларов. Спрос превысил предложение в ходе 87 процентов проведенных аукционов", - сказал Рустамов.

Правление Центробанка 30 июля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. Следующее решение по учетной ставке будет принято 17 сентября.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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