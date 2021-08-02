Манат укрепился к евро

Финансы 2 августа 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе августа установлен на уровне 1,7 и 2,0183 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

02 августа 2021 г.:

30 июля 2021 г.:

02 июля 2021 г.:

02 августа 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0183

2,0193

2,0134

2,0003

-0,0010

0,0049

0,0180

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0232

0,0234

0

0

-0,0002

1 турецкая лира

0,2009

0,2007

0,1958

0,2438

0,0002

0,0051

-0,0429

1 австралийский доллар

1,2484

1,256

1,2691

1,2186

-0,0076

-0,0207

0,0298

1 аргентинский песо

0,0176

0,0176

0,0178

0,0235

0

-0,0002

-0,0059

1 белорусский рубль

0,6817

0,6784

0,6727

0,7029

0,0033

0,0090

-0,0212

1 бразильский реал

0,3262

0,3346

0,3367

0,3288

-0,0084

-0,0105

-0,0026

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1163

0,1167

0,1174

0,1024

-0,0004

-0,0011

0,0139

100 южнокорейских вон

0,1476

0,1479

0,1499

0,1424

-0,0003

-0,0023

0,0052

1 чешская крона

0,0791

0,0792

0,0789

0,0764

-0,0001

0,0002

0,0027

100 чилийских песо

0,2241

0,2237

0,2293

0,2248

0,0004

-0,0052

-0,0007

1 китайский юань

0,263

0,2632

0,2625

0,2429

-0,0002

0,0005

0,0201

1 датская крона

0,2713

0,2715

0,2708

0,2688

-0,0002

0,0005

0,0025

1 грузинский лари

0,5469

0,5444

0,5387

0,5509

0,0025

0,0082

-0,0040

1 гонконгский доллар

0,2187

0,2186

0,2189

0,2194

0,0001

-0,0002

-0,0007

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0228

0,0227

0

0,0001

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3633

2,3709

2,3412

2,2056

-0,0076

0,0221

0,1577

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0116

0

0,0001

0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1977

0,1985

0,198

0,1945

-0,0008

-0,0003

0,0032

1 швейцарский франк

1,8773

1,8744

1,8356

1,8619

0,0029

0,0417

0,0154

1 израильский шекель

0,5261

0,5253

0,5197

0,4996

0,0008

0,0064

0,0265

1 канадский доллар

1,3628

1,3652

1,3676

1,2735

-0,0024

-0,0048

0,0893

1 кувейтский динар

5,6589

5,6569

5,6422

5,5578

0,0020

0,0167

0,1011

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,022

0

0

-0,0019

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1121

0,1117

0,1127

0,0006

0,0010

0

1 малайзийский ринггит

0,4024

0,4018

0,4084

0,4006

0,0006

-0,0060

0,0018

1 мексиканский песо

0,0855

0,0854

0,085

0,0772

0,0001

0,0005

0,0083

1 молдавская лея

0,0951

0,095

0,0942

0,1014

0,0001

0,0009

-0,0063

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1083

0,1064

0,0001

-0,0001

0,0018

1 норвежская крона

0,1926

0,1941

0,197

0,1878

-0,0015

-0,0044

0,0048

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0167

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4417

0,4419

0,4459

0,4538

-0,0002

-0,0042

-0,0121

1 сингапурский доллар

1,2565

1,256

1,2594

1,2351

0,0005

-0,0029

0,0214

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4289

2,4267

2,4207

2,3915

0,0022

0,0082

0,0374

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0608

0,0608

0,058

0

0

0,0028

1 таджикский сомони

0,1505

0,1504

0,1504

0,1649

0,0001

0,0001

-0,0144

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0635

0,0633

0,0622

0,0616

0,0002

0,0013

0,0019

100 японских иен

1,5498

1,5526

1,5236

1,6173

-0,0028

0,0262

-0,0675

1 новозеландский доллар

1,1841

1,1903

1,1843

1,1294

-0,0062

-0,0002

0,0547

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС
Свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Выпускник БВШН поступили в 13 известных зарубежных вузов Азербайджан 09:55
Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России ИКТ 09:48
Манат укрепился к евро Финансы 09:43
Порт Мерсин с начала года принял около 2 тыс. судов Турция 09:37
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС Турция 09:32
В Узбекистане выявлено еще 863 случая заражения коронавирусом Узбекистан 09:28
Порты Турции перевалили свыше 8 млн тонн грузов из Египта Турция 09:25
Грузооборот аэропорта турецкой Антальи в I полугодии превысил 48 тыс. тонн Турция 09:22
Власти США привлекают популярных блогеров для популяризации вакцинации США 08:53
Азербайджанские спортсмены выступили на соревнованиях по борьбе Олимпиады в Токио (Обновлено) Общество 08:42
Власти Гонконга в этом году ожидают роста экономики более чем на 5,5% Другие страны 08:29
В Турции назвали расходы на реализацию проектов в сфере воздушного транспорта (Эксклюзив) Турция 08:00
Свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт живого скота из Грузии Бизнес 07:42
Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается Другие страны 07:32
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около новозеландского архипелага Кермадек Другие страны 07:14
В МОК заявили, что работа антидопинговых органов вселяет уверенность в чистоту Игр в Токио Спорт 06:56
На Олимпийских играх в Токио выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:35
ВОЗ заявила, что в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов В мире 06:11
Бывший глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана США 05:47
ЕС направит три пожарных самолета для оказания помощи Турции Турция 05:26
Венесуэла в ближайшее время получит вакцины от коронавируса через механизм COVAX Другие страны 05:04
Джонни Депп одержал ключевую победу в судебном поединке против Эмбер Херд В мире 04:40
Спикер парламента Туниса помещен в военный госпиталь Арабские страны 04:14
Президент Швейцарии заявил, что гордится проведением в Женеве саммита РФ и США Европа 03:45
Трамп пообещал представить новые доказательства нарушений на президентских выборах США 03:29
Очередная группа МЧС Азербайджана прибыла в Турцию для борьбы с лесными пожарами (ФОТО/ВИДЕО) Общество 03:05
117 из 125 лесных пожаров в Турции полностью потушено или локализовано - министр Турция 02:58
В США назвали последствия новой ядерной гонки США 02:41
Археологи обнаружили в Швеции часть фундамента старинного замка Европа 02:29
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене Ядерная программа 02:11
Результат Феттеля на Гран-при Венгрии аннулировали Спорт 01:45
Хорватия готова оказать Турции помощь в тушении природных пожаров Европа 01:21
Apple удалила приложение для знакомств антипрививочников В мире 00:44
"Лилль" обыграл ПСЖ и впервые завоевал Суперкубок Франции по футболу Спорт 00:20
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив) Транспорт 00:03
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1 Европа 1 августа 23:44
Эрдоган выразил желание возродить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан на уровне лидеров Политика 1 августа 23:21
"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы Европа 1 августа 22:53
Грузия обнародовала экспорт сельхозпродукции в Туркменистан Бизнес 1 августа 22:32
Представители Германии провели тайную встречу с талибами Европа 1 августа 22:22
В Узбекистане товары и услуги на потребительском рынке стали дешевле Узбекистан 1 августа 22:08
Террористическая организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции Турция 1 августа 22:03
В Азербайджане сократилось кредитование сектора транспорта и связи Экономика 1 августа 21:56
Полиция Берлина провела 500 задержаний на несанкционированных акциях ковид-диссидентов Европа 1 августа 21:33
ВВС Турции нейтрализовали 7 террористов РПК на севере Ирака Турция 1 августа 21:20
Турция и Азербайджан увеличили товарооборот почти на $70 млн Турция 1 августа 20:54
В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 360 человек Иран 1 августа 20:48
В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm Кыргызстан 1 августа 20:16
Грузия более чем на 40% увеличила импорт зерновых и бобовых культур из Турции Бизнес 1 августа 20:14
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос на четверть Финансы 1 августа 20:04
В Турции локализовано 111 лесных пожаров Турция 1 августа 20:02
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу В мире 1 августа 19:39
Француз Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1" Спорт 1 августа 19:23
Четыре человека погибли при столкновениях на юге Бейрута Арабские страны 1 августа 19:01
Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до семи человек Турция 1 августа 18:45
Антиазербайджанские поправки в Конгрессе США – результат деятельности армянского лобби – американский эксперт Политика 1 августа 18:36
Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 августа 18:35
Главный инфекционист США считает, что в стране не будет нового локдауна США 1 августа 18:21
Памяти Ильхамы Гулиевой - Ройя Айхан и Замиг Гусейнов представили хит "Neylərsən?" (ВИДЕО) Звёздный мир 1 августа 18:05
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 1 августа 17:26
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции Политика 1 августа 17:23
Товарооборот Грузии с Азербайджаном растет Бизнес 1 августа 16:53
Экспорт агропродовольственных товаров из Ирана в первом квартале составил 1,2 млрд. долларов Иран 1 августа 16:50
В Азербайджане за сутки выявлен 671 случай заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека Общество 1 августа 16:46
В Узбекистане выявлено еще 889 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 1 августа 16:26
300 пожарных привлекли к тушению лесного пожара на полуострове Пелопоннес Другие страны 1 августа 16:04
Турция вручила Греции ноту протеста Турция 1 августа 15:47
В Турции локализованы 107 из 112 очагов лесных пожаров Турция 1 августа 15:23
Азербайджанский боксер завоевал бронзу Олимпийских игр Общество 1 августа 15:07
Семь человек погибли при взрыве минометного снаряда на юге Афганистана Другие страны 1 августа 14:46
Китай предложил США усилить диалог на фоне ужесточения биржевых требований к компаниям КНР Другие страны 1 августа 14:37
МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России Политика 1 августа 14:24
В Азербайджане в разы выросло кредитование юрлиц в сфере недвижимости Финансы 1 августа 14:13
Очередная группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана направляется в Турцию (ВИДЕО) Общество 1 августа 14:06
Азербайджанские пожарные работают над тушением пожаров под Мармарисом Общество 1 августа 13:52
МИД Ирана опроверг причастность Тегерана к атаке на танкер в Аравийском море Иран 1 августа 13:30
Российский банк профинансирует проекты по модернизации насосных станций в Узбекистане Узбекистан 1 августа 13:16
В России выявили 22 804 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 1 августа 13:11
В Грузии выявлено еще 2654 новых случая коронавируса Грузия 1 августа 13:01
Выступления Жириновского смешны и далеки от политической риторики – азербайджанский депутат Политика 1 августа 12:34
Боевое дежурство на освобожденных территориях Азербайджана ведется на высоком уровне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 августа 12:29
ТРАСЕКА надеется на участие Туркменистана в пилотных перевозках с применением блокчейн-технологий Транспорт 1 августа 12:17
Лесные пожары в трех провинциях Турции взяты под контроль Турция 1 августа 12:12
Очередная партия российской вакцины против коронавируса Sputnik V прибыла в Тегеран Иран 1 августа 11:56
Политики вроде Жириновского больше всего вредят самой России – эксперт Политика 1 августа 11:10
В Германии в результате двух ДТП пострадали 17 человек Европа 1 августа 10:50
Туркменистан переводит некоторые месторождения на газлифтный способ эксплуатации Туркменистан 1 августа 10:28
Грузия незначительно сократила экспорт табачных изделий в Азербайджан Бизнес 1 августа 10:06
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении - минобороны Политика 1 августа 09:29
Азербайджан совместно с международными организациями разрабатывает механизмы развития агростартапов ИКТ 1 августа 09:00
Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 1 августа 08:55
По аэропорту в Кандагаре были выпущены три снаряда Другие страны 1 августа 08:37
В Гонконге началось распределение электронных купонов для стимулирования потребления Финансы 1 августа 08:18
Депозиты в банках Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 1 августа 08:00
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I квартале превысил показатели 2019-2020 гг. Экономика 1 августа 08:00
Блинкен и глава МИД Израиля условились о взаимодействии в расследовании дела Mercer Street Израиль 1 августа 07:51
Cерьезных случаев заболеваний коронавирусом на Олимпиаде нет - гендиректор оргкомитета Другие страны 1 августа 07:16
Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов Европа 1 августа 06:51
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе США 1 августа 06:20
Все новости