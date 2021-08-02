Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе августа установлен на уровне 1,7 и 2,0183 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 02 августа 2021 г.: 30 июля 2021 г.: 02 июля 2021 г.: 02 августа 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0183 2,0193 2,0134 2,0003 -0,0010 0,0049 0,0180 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0232 0,0234 0 0 -0,0002 1 турецкая лира 0,2009 0,2007 0,1958 0,2438 0,0002 0,0051 -0,0429 1 австралийский доллар 1,2484 1,256 1,2691 1,2186 -0,0076 -0,0207 0,0298 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0235 0 -0,0002 -0,0059 1 белорусский рубль 0,6817 0,6784 0,6727 0,7029 0,0033 0,0090 -0,0212 1 бразильский реал 0,3262 0,3346 0,3367 0,3288 -0,0084 -0,0105 -0,0026 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1163 0,1167 0,1174 0,1024 -0,0004 -0,0011 0,0139 100 южнокорейских вон 0,1476 0,1479 0,1499 0,1424 -0,0003 -0,0023 0,0052 1 чешская крона 0,0791 0,0792 0,0789 0,0764 -0,0001 0,0002 0,0027 100 чилийских песо 0,2241 0,2237 0,2293 0,2248 0,0004 -0,0052 -0,0007 1 китайский юань 0,263 0,2632 0,2625 0,2429 -0,0002 0,0005 0,0201 1 датская крона 0,2713 0,2715 0,2708 0,2688 -0,0002 0,0005 0,0025 1 грузинский лари 0,5469 0,5444 0,5387 0,5509 0,0025 0,0082 -0,0040 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2186 0,2189 0,2194 0,0001 -0,0002 -0,0007 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0228 0,0227 0 0,0001 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3633 2,3709 2,3412 2,2056 -0,0076 0,0221 0,1577 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0116 0 0,0001 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1977 0,1985 0,198 0,1945 -0,0008 -0,0003 0,0032 1 швейцарский франк 1,8773 1,8744 1,8356 1,8619 0,0029 0,0417 0,0154 1 израильский шекель 0,5261 0,5253 0,5197 0,4996 0,0008 0,0064 0,0265 1 канадский доллар 1,3628 1,3652 1,3676 1,2735 -0,0024 -0,0048 0,0893 1 кувейтский динар 5,6589 5,6569 5,6422 5,5578 0,0020 0,0167 0,1011 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,022 0 0 -0,0019 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1121 0,1117 0,1127 0,0006 0,0010 0 1 малайзийский ринггит 0,4024 0,4018 0,4084 0,4006 0,0006 -0,0060 0,0018 1 мексиканский песо 0,0855 0,0854 0,085 0,0772 0,0001 0,0005 0,0083 1 молдавская лея 0,0951 0,095 0,0942 0,1014 0,0001 0,0009 -0,0063 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1083 0,1064 0,0001 -0,0001 0,0018 1 норвежская крона 0,1926 0,1941 0,197 0,1878 -0,0015 -0,0044 0,0048 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4417 0,4419 0,4459 0,4538 -0,0002 -0,0042 -0,0121 1 сингапурский доллар 1,2565 1,256 1,2594 1,2351 0,0005 -0,0029 0,0214 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4289 2,4267 2,4207 2,3915 0,0022 0,0082 0,0374 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0608 0,058 0 0 0,0028 1 таджикский сомони 0,1505 0,1504 0,1504 0,1649 0,0001 0,0001 -0,0144 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0635 0,0633 0,0622 0,0616 0,0002 0,0013 0,0019 100 японских иен 1,5498 1,5526 1,5236 1,6173 -0,0028 0,0262 -0,0675 1 новозеландский доллар 1,1841 1,1903 1,1843 1,1294 -0,0062 -0,0002 0,0547

(Автор: Зейни Джафаров)

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