Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое августа установлен на уровне 1,7 и 2,0179 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
04 августа 2021 г.:
|
03 августа 2021 г.:
|
04 июля 2021 г.:
|
04 августа 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0179
|
2,0195
|
2,0134
|
2,0018
|
-0,0016
|
0,0045
|
0,0161
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0233
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 турецкая лира
|
0,2021
|
0,2034
|
0,1958
|
0,2438
|
-0,0013
|
0,0063
|
-0,0417
|
1 австралийский доллар
|
1,2583
|
1,2551
|
1,2691
|
1,2129
|
0,0032
|
-0,0108
|
0,0454
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0234
|
0
|
-0,0002
|
-0,0058
|
1 белорусский рубль
|
0,6785
|
0,6806
|
0,6727
|
0,6954
|
-0,0021
|
0,0058
|
-0,0169
|
1 бразильский реал
|
0,3271
|
0,3286
|
0,3367
|
0,3194
|
-0,0015
|
-0,0096
|
0,0077
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1189
|
0,1177
|
0,1174
|
0,0989
|
0,0012
|
0,0015
|
0,0200
|
100 южнокорейских вон
|
0,1486
|
0,1477
|
0,1499
|
0,1424
|
0,0009
|
-0,0013
|
0,0062
|
1 чешская крона
|
0,0792
|
0,0793
|
0,0789
|
0,0762
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,2186
|
0,2213
|
0,2293
|
0,2234
|
-0,0027
|
-0,0107
|
-0,0048
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2629
|
0,2625
|
0,2435
|
0,0002
|
0,0006
|
0,0196
|
1 датская крона
|
0,2713
|
0,2715
|
0,2708
|
0,2689
|
-0,0002
|
0,0005
|
0,0024
|
1 грузинский лари
|
0,5476
|
0,5482
|
0,5387
|
0,5528
|
-0,0006
|
0,0089
|
-0,0052
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2186
|
0,2189
|
0,2194
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0226
|
0
|
0,0001
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3668
|
2,3629
|
2,3412
|
2,2239
|
0,0039
|
0,0256
|
0,1429
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0116
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1977
|
0,1979
|
0,198
|
0,1947
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0030
|
1 швейцарский франк
|
1,8811
|
1,8781
|
1,8356
|
1,8529
|
0,0030
|
0,0455
|
0,0282
|
1 израильский шекель
|
0,5298
|
0,5273
|
0,5197
|
0,4987
|
0,0025
|
0,0101
|
0,0311
|
1 канадский доллар
|
1,3568
|
1,3585
|
1,3676
|
1,2702
|
-0,0017
|
-0,0108
|
0,0866
|
1 кувейтский динар
|
5,6607
|
5,6584
|
5,6422
|
5,5577
|
0,0023
|
0,0185
|
0,1030
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,022
|
0
|
0
|
-0,0019
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1126
|
0,1117
|
0,1127
|
-0,0003
|
0,0006
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4019
|
0,4025
|
0,4084
|
0,4031
|
-0,0006
|
-0,0065
|
-0,0012
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0855
|
0,085
|
0,0751
|
0
|
0,0005
|
0,0104
|
1 молдавская лея
|
0,0951
|
0,0951
|
0,0942
|
0,1023
|
0
|
0,0009
|
-0,0072
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1064
|
0
|
0
|
0,0019
|
1 норвежская крона
|
0,1928
|
0,1926
|
0,197
|
0,1864
|
0,0002
|
-0,0042
|
0,0064
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4431
|
0,4429
|
0,4459
|
0,4537
|
0,0002
|
-0,0028
|
-0,0106
|
1 сингапурский доллар
|
1,2599
|
1,2577
|
1,2594
|
1,2361
|
0,0022
|
0,0005
|
0,0238
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4283
|
2,4274
|
2,4207
|
2,3896
|
0,0009
|
0,0076
|
0,0387
|
1 тайваньский доллар
|
0,0611
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0578
|
0,0002
|
0,0003
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0632
|
0,0632
|
0,0622
|
0,0611
|
0
|
0,0010
|
0,0021
|
100 японских иен
|
1,5588
|
1,5574
|
1,5236
|
1,6033
|
0,0014
|
0,0352
|
-0,0445
|
1 новозеландский доллар
|
1,1988
|
1,1906
|
1,1843
|
1,1245
|
0,0082
|
0,0145
|
0,0743
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni