Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое августа установлен на уровне 1,7 и 2,0179 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 04 августа 2021 г.: 03 августа 2021 г.: 04 июля 2021 г.: 04 августа 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0179 2,0195 2,0134 2,0018 -0,0016 0,0045 0,0161 1 российский рубль 0,0233 0,0233 0,0232 0,0233 0 0,0001 0 1 турецкая лира 0,2021 0,2034 0,1958 0,2438 -0,0013 0,0063 -0,0417 1 австралийский доллар 1,2583 1,2551 1,2691 1,2129 0,0032 -0,0108 0,0454 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0234 0 -0,0002 -0,0058 1 белорусский рубль 0,6785 0,6806 0,6727 0,6954 -0,0021 0,0058 -0,0169 1 бразильский реал 0,3271 0,3286 0,3367 0,3194 -0,0015 -0,0096 0,0077 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1189 0,1177 0,1174 0,0989 0,0012 0,0015 0,0200 100 южнокорейских вон 0,1486 0,1477 0,1499 0,1424 0,0009 -0,0013 0,0062 1 чешская крона 0,0792 0,0793 0,0789 0,0762 -0,0001 0,0003 0,0030 100 чилийских песо 0,2186 0,2213 0,2293 0,2234 -0,0027 -0,0107 -0,0048 1 китайский юань 0,2631 0,2629 0,2625 0,2435 0,0002 0,0006 0,0196 1 датская крона 0,2713 0,2715 0,2708 0,2689 -0,0002 0,0005 0,0024 1 грузинский лари 0,5476 0,5482 0,5387 0,5528 -0,0006 0,0089 -0,0052 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2186 0,2189 0,2194 0,0001 -0,0002 -0,0007 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0228 0,0226 0 0,0001 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3668 2,3629 2,3412 2,2239 0,0039 0,0256 0,1429 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0118 0,0117 0,0116 0,0001 0,0002 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1977 0,1979 0,198 0,1947 -0,0002 -0,0003 0,0030 1 швейцарский франк 1,8811 1,8781 1,8356 1,8529 0,0030 0,0455 0,0282 1 израильский шекель 0,5298 0,5273 0,5197 0,4987 0,0025 0,0101 0,0311 1 канадский доллар 1,3568 1,3585 1,3676 1,2702 -0,0017 -0,0108 0,0866 1 кувейтский динар 5,6607 5,6584 5,6422 5,5577 0,0023 0,0185 0,1030 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,022 0 0 -0,0019 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1126 0,1117 0,1127 -0,0003 0,0006 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4019 0,4025 0,4084 0,4031 -0,0006 -0,0065 -0,0012 1 мексиканский песо 0,0855 0,0855 0,085 0,0751 0 0,0005 0,0104 1 молдавская лея 0,0951 0,0951 0,0942 0,1023 0 0,0009 -0,0072 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1083 0,1064 0 0 0,0019 1 норвежская крона 0,1928 0,1926 0,197 0,1864 0,0002 -0,0042 0,0064 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4431 0,4429 0,4459 0,4537 0,0002 -0,0028 -0,0106 1 сингапурский доллар 1,2599 1,2577 1,2594 1,2361 0,0022 0,0005 0,0238 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4283 2,4274 2,4207 2,3896 0,0009 0,0076 0,0387 1 тайваньский доллар 0,0611 0,0609 0,0608 0,0578 0,0002 0,0003 0,0033 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1649 0 0 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0632 0,0632 0,0622 0,0611 0 0,0010 0,0021 100 японских иен 1,5588 1,5574 1,5236 1,6033 0,0014 0,0352 -0,0445 1 новозеландский доллар 1,1988 1,1906 1,1843 1,1245 0,0082 0,0145 0,0743

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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