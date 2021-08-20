ЦБ Азербайджана обнародовал размеры кредитования правительственных учреждений
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В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов
Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта - МВД
Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик