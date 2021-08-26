Более 300 млн SDR поступили на счет Азербайджана в МВФ - минфин

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана подтвердило получение от Международного валютного фонда (МВФ) порядка 555 миллионов долларов в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR).

Как сообщили в четверг Trend в минфине, средства в размере 375,4 миллиона SDR, или порядка 555 миллионов долларов, поступили на счет Азербайджана в МВФ 23 августа.

Отметим, что фонд в целом выделил странам - участницам для обеспечения долгосрочных глобальных потребностей и устойчивости мировой экономики 650 миллиардов долларов.

"Вступило в силу крупнейшее за всю историю распределение специальных прав заимствования в размере примерно 650 миллиардов долларов США. Это распределение станет серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании - уникальной возможностью для преодоления нынешнего беспрецедентного кризиса", - сказала ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Удельный вес квоты Азербайджана в МВФ составляет 0,08 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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