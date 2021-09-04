В Азербайджане названа сумма выданных по государственной линии ипотечных кредитов
БАКУ /Trend/ - На начало сентября 2021 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано более 35,25 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 1,89 миллиарда манатов.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд.
По его данным, также предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на 232,518 миллиона манатов, 974 квартиры были сданы в аренду с правом последующего выкупа.
Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана».
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni
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