Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились
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Газификация освобожденных территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией о зоне "зеленой энергии" - газовый оператор
В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр
Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий
Кабмин Азербайджана о приостановлении и возобновлении занятий в отдельных классах в период режима особого карантина
Президент Мирзиёев предложил на ГенАссамблее ООН провести в Узбекистане ряд крупных международных мероприятий
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство (Эксклюзив)
Европейский фонд рассматривает возможность финансирования двух проектов в сфере «зеленой» энергетики в Грузии
Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)