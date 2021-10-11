США могут столкнуться с финансовым кризисом - министр финансов

США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. Такое мнение озвучила в эфире телеканала ABC министр финансов Джанет Йеллен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей.

"Будет подорван статус ценных бумаг Минфина - самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты", - продолжала она, подчеркнув, что "на кону стоит слишком многое". "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - предупредила министр финансов.

В минувший четверг Сенат проголосовал за повышение лимита заимствований США на $480 млрд, что, согласно оценке Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Как сообщил Белый дом, президент Джо Байден подпишет данную инициативу после того, как ее одобрит Палата представителей Конгресса. Это произойдет, как ожидается, 12 октября.

Йеллен ранее уведомила законодателей, что ресурсы Минфина будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок госдолга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Министр призвала законодателей принять меры как можно скорее.