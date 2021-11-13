Fitch прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4,9% по итогам года

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 4,9 процента в 2021 году после сокращения на 4,3 процента в 2020-м, сообщает Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

В сообщении отмечается, что восстановление в ненефтяном секторе и процесс вакцинации от коронавируса будут способствовать росту ВВП.

«Мы прогнозируем, что рост ВВП замедлится до 2,9 процента в 2022 году и до 2,3 процента - в 2023-м, что будет вызвано стагнацией в производстве энергоносителей (при устойчивом падении добычи нефти на старых месторождениях, почти компенсируемом ростом в газовом секторе)», - говорится в сообщении.

По оценкам Fitch, инфляция в Азербайджане выросла до 8,5 процента в сентябре 2021 года с 4,3 процента в апреле из-за повышения цен на продукты питания, стоимости транспортных услуг и регулируемых цен.

Рейтинговое агентство прогнозирует дальнейшее повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5 процента и сохранение инфляции на уровне 7,6 процента по итогам 2021 года.

«Мы прогнозируем, что инфляция снизится до 4,3 процента к концу 2022 года, что будет немного выше центрального целевого диапазона в четыре процента, поскольку временное давление, в том числе из-за сбоев в цепочке поставок, ослабеет», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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