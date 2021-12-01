Официальный курс маната к мировым валютам на 1 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9262 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9262 1 австралийский доллар AUD 1,2182 1 аргентинский песо ARS 0,0168 1 белорусский рубль BYN 0,6684 1 бразильский реал BRL 0,3023 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1075 100 южнокорейских вон KRW 0,1441 1 чешская крона CZK 0,0755 100 чилийских песо CLP 0,2049 1 китайский юань CNY 0,2672 1 датская крона DKK 0,2590 1 грузинский лари GEL 0,5440 1 гонконгский доллар HKD 0,2181 1 индийская рупия INR 0,0227 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2640 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1886 1 швейцарский франк CHF 1,8471 1 израильский шекель ILS 0,5398 1 канадский доллар CAD 1,3346 1 кувейтский динар KWD 5,6183 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4043 1 мексиканский песо MXN 0,0797 1 молдавский лей MDL 0,0958 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1884 100 узбекских сомов UZS 0,0158 1 польский злотый PLN 0,4143 1 российский рубль RUB 0,0230 1 сингапурский доллар SGD 1,2459 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3814 1 турецкая лира TRY 0,1253 1 тайваньский доллар TWD 0,0614 1 таджикский сомони TJS 0,1510 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0626 100 японских йен JPY 1,4953 1 новозеландский доллар NZD 1,1654

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)