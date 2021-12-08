ЦБА планирует разработать соответствующие стандарты для поддержки технологий открытого банкинга в 2022 г.

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует разработать соответствующие стандарты для поддержки технологий открытого банкинга в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

"Открытый банкинг - один из самых актуальных принципов. Можно сказать, что большинство центральных банков поддерживают открытый банкинг. В связи с этим ЦБА также изучает международный опыт, разработана и утверждена Советом ЦБА дорожная карта по внедрению открытого банкинга в 2021 году. Дорожная карта опубликована на официальном сайте ЦБА. Разработанный нами закон о платежных системах и платежных услугах поддерживает принципы открытого банкинга, и Центральный банк рассматривает возможность разработки соответствующих стандартов, безопасности и технических стандартов для поддержки технологий открытого банкинга в следующем году", - сказал Османов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)