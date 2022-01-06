Еще один филиал и отделение Банка АВВ представлены в новой концепции и готовы к обслуживанию клиентов!

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ продолжает активную работу по развитию сети обслуживания. Еще один филиал и отделение запущены в соответствии с новой концепцией - это Гейчайский филиал и Ататюркское отделение. Филиал в Гейчае доступен по адресу: проспект Гейдара Алиева, 38. Ататюркское отделение располагается по адресу: Низаминский район, проспект Ататюрка 242B.

В обновленном филиале и отделении АВВ созданы все необходимые условия для оказания клиентам услуг самого выского уровня. Широкий спектр услуг доступен как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов Гейчайского филиала и Ататюркского отделения.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.