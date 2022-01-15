В Азербайджане выставят на аукцион более 20 объектов госсобственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет 15 февраля очередной аукцион по приватизации 24 объектов госимущества, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

В их числе - 11 малых предприятий и объектов, 12 автомобилей и один объект, строительство которого не завершено.

Объекты расположены в Мингячевире, Шамкирском, Балакенском, Хызинском и других районах.

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона можно, выбрав соответствующий аукционный сервис на Портале электронных услуг, оплатив 10 процентов начальной аукционной цены государственного имущества.

Желающие также могут участвовать в аукционах онлайн.

В день аукциона заинтересованные в процессе могут наблюдать за торгами без регистрации, посетив Пространство имущественных услуг и выбрав раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)