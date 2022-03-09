Официальный курс маната к мировым валютам на 9 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое марта 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,856 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8560 1 австралийский доллар AUD 1,2382 1 аргентинский песо ARS 0,0157 1 белорусский рубль BYN 0,6186 1 бразильский реал BRL 0,3357 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1113 100 южнокорейских вон KRW 0,1379 1 чешская крона CZK 0,0729 100 чилийских песо CLP 0,2098 1 китайский юань CNY 0,2691 1 датская крона DKK 0,2493 1 грузинский лари GEL 0,4956 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0221 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2303 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1714 1 швейцарский франк CHF 1,8309 1 израильский шекель ILS 0,5175 1 канадский доллар CAD 1,3204 1 кувейтский динар KWD 5,5926 1 казахский тенге KZT 0,0033 1 кыргызский сом KGS 0,0174 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4064 1 мексиканский песо MXN 0,0798 1 молдавский лей MDL 0,0921 1 египетский фунт EGP 0,1081 1 норвежская крона NOK 0,1896 100 узбекских сомов UZS 0,0156 1 польский злотый PLN 0,3806 1 российский рубль RUB 0,0131 1 сингапурский доллар SGD 1,2465 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3467 1 турецкая лира TRY 0,1171 1 тайваньский доллар TWD 0,0599 1 таджикский сомони TJS 0,1512 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0563 100 японских йен JPY 1,4678 1 новозеландский доллар NZD 1,1583

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)