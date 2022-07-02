Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 июня 1,7 27 июня 1,7 21 июня 1,7 28 июня 1,7 22 июня 1,7 29 июня 1,7 23 июня 1,7 30 июня 1,7 24 июня 1,7 1 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0145 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0041 маната и составил 1,7861 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 20 июня 1,7895 27 июня 1,7918 21 июня 1,7892 28 июня 1,7981 22 июня 1,7842 29 июня 1,7863 23 июня 1,7965 30 июня 1,7771 24 июня 1,7918 1 июля 1,7773 Средний курс за неделю 1,7902 Средний курс за неделю 1,7861

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0007 маната и составил 0,0315 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 июня 0,0300 27 июня 0,0311 21 июня 0,0307 28 июня 0,0312 22 июня 0,0309 29 июня 0,0317 23 июня 0,0315 30 июня 0,0321 24 июня 0,0311 1 июля 0,0312 Средний курс за неделю 0,0308 Средний курс за неделю 0,0315

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0039 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс вырос на 0,0034 маната и составил 0,1014 маната за турецкую лиру.