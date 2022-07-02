Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 июня
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
22 июня
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0145 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0041 маната и составил 1,7861 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 июня
|
1,7895
|
27 июня
|
1,7918
|
21 июня
|
1,7892
|
28 июня
|
1,7981
|
22 июня
|
1,7842
|
29 июня
|
1,7863
|
23 июня
|
1,7965
|
30 июня
|
1,7771
|
24 июня
|
1,7918
|
1 июля
|
1,7773
|
Средний курс за неделю
|
1,7902
|
Средний курс за неделю
|
1,7861
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0007 маната и составил 0,0315 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 июня
|
0,0300
|
27 июня
|
0,0311
|
21 июня
|
0,0307
|
28 июня
|
0,0312
|
22 июня
|
0,0309
|
29 июня
|
0,0317
|
23 июня
|
0,0315
|
30 июня
|
0,0321
|
24 июня
|
0,0311
|
1 июля
|
0,0312
|
Средний курс за неделю
|
0,0308
|
Средний курс за неделю
|
0,0315
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0039 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс вырос на 0,0034 маната и составил 0,1014 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 июня
|
0,0980
|
27 июня
|
0,0979
|
21 июня
|
0,0982
|
28 июня
|
0,1026
|
22 июня
|
0,0981
|
29 июня
|
0,1022
|
23 июня
|
0,0980
|
30 июня
|
0,1023
|
24 июня
|
0,0979
|
1 июля
|
0,1018
|
Средний курс за неделю
|
0,0980
|
Средний курс за неделю
|
0,1014