Азербайджан снизит удельный вес долга в иностранной валюте

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует в соответствии со своей стратегией сосредоточиться на снижении удельного веса долга, выраженного в иностранной валюте.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно данным Счетной палаты, это стало возможным после успешного размещения государственных ценных бумаг (евробондов) в иностранной валюте на сумму 1,25 миллиарда долларов на международных финансовых рынках в марте 2014 года. Срок действия этих евробондов составляет 10 лет, а процентная ставка - 4,75 процента.

«В соответствии с долговой стратегией часть государственных облигаций (еврооблигаций) номиналом 350 миллионов долларов была досрочно погашена. Кроме того, в 2024 году Азербайджан должен вернуть оставшуюся часть на сумму 900 миллионов долларов США иностранным инвесторам. 592 миллиона манатов были конвертированы и использованы для погашения основной суммы внешнего государственного долга. Однако некоторые риски в этой сфере еще остаются актуальными. Удельный вес долга с переменной процентной ставкой в общей сумме внешнего долга увеличился с 38,4 процента до 41,6 процента. Облигации, подлежащие погашению в течение пяти лет, составляли наибольшую долю в общем объеме внешнего долга. Средний срок погашения по государственным облигациям оставался низким, с преобладанием средне- и краткосрочных облигаций (соответственно 80,7 процента по объему). Объем операций на вторичном рынке и операций РЕПО (обратный репо) по государственным облигациям также сократился. Необходимы эффективное управление долговыми обязательствами и разнообразие источников финансирования для обеспечения устойчивости государственного бюджета Азербайджана», - отмечает Счетная палата.