Халг Банк объявил итоги III квартала

БАКУ /Trend/ - По итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы один из крупнейших частных банков страны Халг Банка увеличились на 14.9%, достигнув 2 985,7 млн ман., кредитный портфель вырос на 17,6%, составив 1 886,0 млн ман., объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2 141,7 млн. ман., что на 20,4%, или же 363,2 млн манатов выше показателей III квартала 2022 года.

Банк завершил третий квартал 2023 года с чистой прибылью 53,7 млн. ман. Непроцентные доходы Банка увеличились на 41,5%, а процентные доходы выросли на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец отчетного периода совокупный капитал Банка составил 502,5 млн ман.

Таким образом, по основным показателям - объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.