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Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 1 марта 2024 13:10 (UTC +04:00)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайлом Мохамедом Аль Мазруэем мы выразили удовлетворение успешным партнерством в реализации проектов в области "зеленой" энергетики. Мы также обсудили инвестиционные возможности для расширения нашей совместной деятельности и изучили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29", - говорится в публикации.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО)
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