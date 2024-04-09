"Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений для SİF - председатель (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - "Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений для Фонда развития предпринимательства (SİF).

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью Trend председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев.

"Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений в текущем году. Предприниматели имеют возможность воспользоваться механизмом льготного кредитования Фонда для финансирования проектов в области "зеленой" энергетики и получить кредит под годовую ставку пять процентов. На текущий момент уже реализовано три проекта в этой сфере. Один из них направлен на удовлетворение энергетических потребностей птицефабрики с использованием солнечных батарей. Другой проект фокусируется на установке электрозарядных станций, способствуя развитию электронной инфраструктуры. Третий проект ориентирован на производство строительных материалов путем переработки, что способствует развитию экономики замкнутого цикла", - сказал он.

Осман Халиев подчеркнул, что подобные проекты могут быть успешно реализованы в различных сферах экономики, и выразил готовность Фонда развития предпринимательства к финансированию всех инициатив предпринимателей, включая "зеленые" проекты, на льготных условиях.

Кроме того, по его словам, Фонд развития предпринимательства разработал собственную ESG-модель.

"Фонд разработал модель ESG [экологическое, социальное и корпоративное управление] в соответствии с международными стандартами, что позволяет определять экологические, социальные и корпоративные аспекты управления финансируемых хозяйствующих субъектов, а также потенциальные риски. Применяя эту модель, Фонд активно стремится предотвратить или минимизировать выявленные риски в будущем", - подчеркнул Халиев.

Он отметил, что Фонд также решает такие важные вопросы, как создание новых рабочих мест и предоставление льготных финансовых ресурсов женщинам и молодым предпринимателям.

"Планируется создание 3 154 новых рабочих мест в результате реализации проектов, финансируемых Фондом в 2023 году. Из них 398 проектов, получивших льготные кредиты от нашего Фонда, принадлежат женщинам-предпринимателям и молодым предпринимателям", - добавил Халиев.

Председатель Фонда подчеркнул, что в первом квартале текущего года Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 43,1 миллиона манатов для финансирования 1 065 инвестиционных проектов.

Осман Халиев отметил, что основная миссия Фонда развития предпринимательства заключается в оказании финансовой поддержки субъектам предпринимательства, поддержке сотрудничества между государством и предпринимателями, а также создании благоприятной среды для взаимодействия.

"На данный момент Фонд сотрудничает с 21 банком, 9 небанковскими кредитными организациями и 10 кредитными союзами, действующими в стране. Это позволяет субъектам предпринимательства получать финансовую поддержку на льготных условиях. За первые три месяца текущего года было выделено льготных кредитов на сумму 43,1 миллиона манатов на 1065 проектов через уполномоченные кредитные организации", - сказал он.

Председатель Фонда подчеркнул важность сотрудничества с частным сектором в реализации финансовых механизмов поддержки предпринимательства, таких как льготные кредиты, гарантии, субсидии и кредиты на оборудование. Эти механизмы реализуются через уполномоченные кредитные организации.

"Каждый льготный кредит предоставляется под конкретные проекты, соответствующие приоритетным направлениям, определенным на 2024 год. Проекты проходят анализ как со стороны кредитных организаций, так и Фонда. Решение о выделении средств принимается с учетом вклада проекта в экономику страны и его влияния на экономический рост. Помимо сотрудничества с кредитными организациями, Фонд активно взаимодействует с различными ассоциациями и клубами предпринимателей, регулярно проводя встречи с их участниками", - добавил Халиев.

Говоря про деятельность на освобожденных территориях, председатель Фонда отметил, что для освобожденных от оккупации территорий Азербайджана разработан специальный подход к определению приоритетных сфер для льготного кредитования.

"С 2022 года Фонд предоставляет льготные кредиты субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных территориях. На сегодняшний день мы уже выделили более 14 миллионов манатов на семь проектов, работающих в промышленности и сельском хозяйстве в этих регионах. Для этих территорий разработан специальный подход к определению приоритетных сфер для льготного кредитования. Поддерживаемые проекты включают в себя не только промышленность и сельское хозяйство, но и сферу услуг", - сказал он.

Халиев отметил, что с начала февраля текущего года Фонд начал внедрять механизм гарантий и субсидирования для предпринимателей, направленный на стимулирование экономической активности и инвестиций.

"Мы гарантируем до 90 процентов бизнес-кредитов на сумму до 5 миллионов манатов с годовой процентной ставкой до 15 процентов", - пояснил он, подчеркнув, что проекты на освобожденных территориях обеспечиваются государственной гарантией.

Председатель Фонда отметил, что предприниматели также могут получить субсидии по этим кредитам, субсидируемым государством на 10% годовой процентной ставки на срок до 36 месяцев.

"Мы создали информационную систему "Электронный кредит и гарантия", чтобы предприниматели могли подавать заявки в электронном виде, облегчая процесс и ускоряя доступ к финансированию. Эти меры открывают новые возможности для предпринимателей, работающих в различных сферах экономики, и способствуют восстановлению экономической активности на освобожденных территориях", - добавил он.

Халиев подчеркнул, что среди стратегических целей Фонда развития предпринимательства - сделать финансовые механизмы более доступными для предпринимателей.

Он отметил, что одним из ключевых преимуществ электронизации для предпринимателей является увеличение доступа к финансовым ресурсам.

"Для этого Фонд работает над обеспечением возможности подачи заявок через информационную систему "Электронный кредит и поручительство", что позволяет предпринимателям обращаться за льготными кредитами, не выходя из дома. Особенностью системы является возможность постоянного контроля за статусом заявления. Интеграция информационной системы с порталом "Электронное правительство" также позволяет получить необходимые документы из единой базы данных других государственных учреждений", - сказал председатель Фонда.

Напомним, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.

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