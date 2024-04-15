Парвиз Шахбазов примет участие в двух мероприятиях по "зеленой" энергетике в Абу-Даби

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов отправляется в Абу-Даби, где 16-18 апреля примет участие в двух международных мероприятиях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

"Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым примет участие в "Саммите по зеленому водороду", а также в 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Мероприятия организованы 16-18 апреля в рамках глобальной общемировой "Недели устойчивого развития"", - отмечено в пресс-релизе.

Минэнерго сообщает, что Парвиз Шахбазов выступит в ходе министерской панели "Национальные стратегии и политика по ускорению развития зеленой водородной экономики" в рамках "Саммита по зеленому водороду", а также в рамках 14-й сессии Ассамблеи IRENA.

"На мероприятии IRENA состоится встреча высокого уровня на тему "Создание стимула к системам возобновляемой энергетики". Министр выступит на пленарном заседании высокого уровня на тему "Утроение возобновляемой энергии в мире"", - сообщает минэнерго.

Также намечен ряд двусторонних встреч главы минэнерго Азербайджана в Абу-Даби.

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