Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Снижение водности в реках оказало серьезное влияние на снижение уровня воды в Каспии. Обсуждение подобных вопросов создаст новые возможности. В рамках COP29 будет проведено обсуждение упомянутых вопросов", - подчеркнул он.

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