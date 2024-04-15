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Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата - Мухтар Бабаев

Зеленая экономика Материалы 15 апреля 2024 12:49 (UTC +04:00)
Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата - Мухтар Бабаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Снижение водности в реках оказало серьезное влияние на снижение уровня воды в Каспии. Обсуждение подобных вопросов создаст новые возможности. В рамках COP29 будет проведено обсуждение упомянутых вопросов", - подчеркнул он.

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