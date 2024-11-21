На COP29 обсуждены вопросы взаимосвязи изменения климата и биоразнообразия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в павильоне Азербайджана состоялось мероприятие на тему "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего".

Как сообщает в четверг Trend, в обсуждениях, организованных Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, приняли участие представители Конвенции по биологическому разнообразию, Центра биоразнообразия Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Конвенции по водно-болотным угодьям (Рамсарская конвенция), Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, представители Азербайджанского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других организаций.

Целью мероприятия было обсуждение связи между изменением климата и биоразнообразием, исследование решений с использованием комплексных подходов в этой области и достижение эффективных результатов.

На мероприятии была представлена информация о деятельности, проводимой в нашей стране для снижения негативного воздействия изменения климата на природные экосистемы, о работе, проводимой в области сохранения, восстановления лесной экосистемы, которая является одной из основных приоритетных областей, создания новых зеленых насаждений, защиты и восстановления видов растений и животных.

Были заслушаны лучшие практики по адаптации и смягчению последствий изменения климата, обсуждены стратегии сохранения и восстановления природных экосистем, вопросы взаимного сотрудничества, состоялся обмен опытом и мнениями.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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