Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата

Зеленая экономика Материалы 21 ноября 2024 17:22 (UTC +04:00)
Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата
Фото: Коллегия Адвокатов Азербайджана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала руководитель отдела международного сотрудничества Коллегии адвокатов Азербайджана Гёзель Гусейнова в ходе панельной дискуссии на тему "Вне национальных рамок: юристы и юридические ассоциации, повышающие амбиции через правовые подходы".

"Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата. Данный комитет станет специальной платформой для решения юридических вопросов, связанных с климатом. Кроме того, коллегия в настоящее время разрабатывает комплексную образовательную программу по устойчивому экологическому и климатическому праву. Эта программа направлена на повышение осведомленности юристов о пересечении экологических проблем с различными сферами деятельности. Подтверждая свою приверженность экологической осведомленности, коллегия внедрила в своих офисах практические меры для ответственного управления ресурсами", - сказала она.

Лента

Лента новостей

Читать все новости